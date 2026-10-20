Juárez vs Atlante | RESUMEN MEDIO TIEMPO y GOLES | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes
¡Se fueron los primeros 45 minutos! Revive las mejores jugadas, emociones y acciones más destacadas del primer tiempo entre FC Juárez y Atlante en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.
¡Revive lo mejor del primer tiempo! ⚽🔥 Disfruta el resumen de Juárez vs Atlante, con los goles, las mejores jugadas y los momentos más emocionantes de los primeros 45 minutos de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.