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Fue campeón con Cruz Azul, hoy se volvió viral por salvar a un niño de quemarse en un evento

Este jugador, que logró ser campeón con la Máquina de Cruz Azul como titular, tuvo la oportunidad de salvar a un niño de quemarse. Esto fue lo que sucedió.

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|Pexels / Canva / PNG

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Máquina de Cruz Azul continúa preparándose para uno de los duelos más intensos que tendrá en la temporada, mismo que será frente a los Diablos Rojos del Toluca este fin de semana en un duelo que, sin duda, enfrenta a dos de los principales candidatos a llegar a la final del Apertura 2026.

cruz azul

Sin embargo, mientras el plantel liderado por Joel Huiqui se prepara para este compromiso, recientemente el nombre de una de sus últimas figuras se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a la forma en cómo el exjugador de Cruz Azul salvó a un niño de quemarse en un evento.

Óscar Pérez, leyenda de Cruz Azul, salva a un niño de quemarse en un evento

Fue durante una ceremonia deportiva en Pachuca, Hidalgo, que el Conejo Pérez se volvió tendencia en medio del abanderamiento de la delegación hidalguense que participará en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, un evento en donde el exguardameta “salvó” a un niño de ser quemado.

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La leyenda de Cruz Azul presenció como el fuego de una flauta ancestral alcanzó la cabeza de uno de los niños que formaba parte de la ceremonia, por lo que el ex arquero cementero, sin pensarlo, se quitó la chamarra para colocarla sobre la cabeza del infante.

Una vez controlada la emergencia, Óscar presenció cómo el menor era retirado del lugar para recibir atención médica y posteriormente ser llevado al hospital del niño DIF por quemaduras de primer grado, situación que puso al Conejo como tendencia en las redes por su loable acto.

¿Cuáles fueron los números de Óscar Pérez en Cruz Azul?

Óscar Pérez no solo fue parte del campeonato que el club obtuvo en el año 1997, el antepenúltimo en su historia, sino que además fue el arquero titular de la institución durante alrededor de una década. En este periodo de tiempo, el guardameta sumó 418 partidos como celeste, mismos en donde permitió 536 goles y dejó su valla invicta en 107 ocasiones.

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