El piloto australiano Oscar Piastri le dice que no a la escudería Alpine de Fórmula Uno para ser el sustituto del español y dos veces campeón de la categoría Fernando Alonso que el día de ayer anunció su salida del equipo francés para llegar a Aston Martin para la próxima temporada.

Oscar Piastri, piloto reserva del equipo, se niega a correr con el cuadro galo el año que viene, así lo hace conocer a través de sus redes sociales.

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que pilotaré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”, publicó Piastri.

Hace unas horas la escudería Alpine anunciaba que el que fuera campeón de la Fórmula 2 el año pasado iba a asumir el puesto que dejaba Fernando Alonso.

Alpine había anunciado a Oscar Piastri como su piloto

En su comunicado, la escudería que dirige Otmar Szafnauer había publicado: “El equipo BWT Alpine F1 confirma al piloto reserva de 21 años, Oscar Piastri, como compañero de de Esteban Ocon a partir de 2023. En línea con los compromisos adquiridos por la escudería con el joven australiano, Oscar será ascendido a piloto titular y ocupará el asiento de Fernando Alonso a partir del próximo año. Oscar ha sido un valioso miembro de la familia Alpine durante los últimos cuatro años. El de Melbourne se unió a la Academia Alpine tras su victoria en la Fórmula Renault Eurocup en 2019. Con el apoyo y la orientación de la Academia, Oscar pasó a ganar el Campeonato de Fórmula 3 en 2020, antes de lograr un título sin precedentes de forma consecutiva al vencer en la Fórmula 2 en 2021".

Finalmente, la escudería Alpine adjuntaba: “De este modo, se convirtió en el tercer piloto en lograr campeonatos de pilotos consecutivos en la Fórmula 2 y la Fórmula 3, después de Charles Leclerc y George Russell. Como parte de su formación en la F1, Oscar pasó a ser por primera vez a piloto reserva de Alpine al comienzo de la temporada 2022, y desde entonces se ha sometido, bajo la directriz del equipo y su apoyo financiero, a un programa de entrenamiento intensivo y completo de pruebas privadas en el A521 que ganó carreras, el coche de 2021, apoyo en carrera y sesiones de simulador para prepararlo para el siguiente gran paso en la F1".

Ahora hay que esperar que le depara al piloto Oscar Piastri en su futuro en la máxima categoría de la Fórmula Uno, a la espera que puede ser demandado por la escudería de Alpine.