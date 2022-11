Óscar Valdez celebra 10 años como boxeador profesional

Este jueves 3 de noviembre, el peleador mexicano Óscar Valdez está de fiesta, por el décimo aniversario desde que se puso los guantes como profesional, en la que logró salir victorioso en Hermosillo.

El peleador azteca, ex campeón en peso pluma y superpluma, recordó en sus redes sociales este hecho, junto a una serie de imágenes que recuerdan que ha sido y es, uno de los pugilistas más importantes del tiempo reciente.

El boxeador, miembro del Canelo Team, lo celebraría entrenando, pues está en preparación para su siguiente duelo, que se cree, puede ser ante Emanuel Vaquero Navarrete el 3 de febrero y que podría tener como sede la Ciudad de México.

Las palabras de Óscar Valdez sobre su décimo aniversario como profesional

“Hoy cumplo 10 años dentro del boxeo profesional. Aunque se me ha ido muy rápido el tiempo, he disfrutado cada paso en el camino acompañado de todo mi equipo. Le doy Gracias a Dios por esta historia que seguimos construyendo y que con la ayuda del Team Valdez me ha permitido cumplir mis sueños. #TeamValdez ”, comentó Óscar Valdez en sus redes.

Te podría interesar: ZURDO RAMÍREZ, SEGURO DE PODER DERROTAR A DMITRY BIVOL

La carrera de Óscar Valdez en estos 10 años

El boxeador azteca Óscar Valdez arrancó su trayectoria el 3 de noviembre del 2012, midiéndose ante Ángel Prado, celebrada en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora, venciendo en el round 2 de seis por nocaut técnico.

Valdez llegó al boxeo respaldado por una amplia trayectoria como amateur que le dio las bases para ser campeón en peso pluma, logró que se dio el 23 de julio del 2016, ante Matías Rueda en Nevada, triunfando en el segundo episodio del pleito.

Hizo seis defensas exitosas de esa correa de la OMB, y subió de peso a los superplumas, llegándole su oportunidad por cetro del CMB el 20 de febrero del 2021, cuando noqueó a Miguel Berchelt, en una de las grandes escenas del boxeo mexicano.

Valdez hizo solo una defensa exitosa de ese título del organismo verde y oro, ante Robson Conceicao, y en contra de Shakur Stevenson el 30 de abril del 2022, escapó de sus manos.

Desde entonces el boxeador Óscar Valde no ha pisado un cuadrilátero para pelear, y se estima que en febrero sea su retorno midiéndose ante el Vaquero Navarrete.