Oscar Valdez revela motivo por el cual ‘pospone’ pelea ante el Vaquero

Hasta hace algunas semanas el boxeo mexicano y mundial se frotaban las manos por la pelea que se estaba cocinando entre Oscar Valdez y Vaquero Navarrete, la cual finalmente no se realizará por una lesión del oriundo de Nogales, Sonora.

En ese pleito estaría en disputa el cetro vacante de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y se celebraría en febrero, pero Valdez padece una fractura, informó en un posteo de redes sociales.

“Nadie más que yo quiere pelear y regresar al ring. Nunca le he tenido miedo a nadie. Me da impotencia esta fractura porque yo quería pelear por ese campeonato del WBO, una gran oportunidad para volverme a coronar campeón mundial. Sin embargo, esta pelea no se cancela si no se pospone. Gracias por su apoyo”, indicó el ex campeón del CMB, quien no abundó en el tipo de fractura.

¿Cuándo podría suceder la pelea Valdez vs Navarrete?

Para que esta pelea de Valdez ante Navarrete suceda, se tendrán que alinear diversos factores, comenzando por la posición en la que esté Vaquero Navarrete, quien sigue camino a la conquista de la faja vacante de la OMB y que tendrá como rival al australiano Liam Wilson.

En caso de que Vaquero Navarrete sea campeón, podrá ser quien decida a qué rival enfrentarse o bien por mandato del propio organismo se determine su siguiente rival.

Influirá también el periodo de recuperación de Valdez y si busca a un rival para regresar al boxeo o va directamente a medirse ante Navarrete.

Getty SAN DIEGO, CALIFORNIA - AUGUST 20: Emanuel Navarrete reacts after defeating Eduardo Baez in the sixth round during their 12 round bout at Pechanga Arena on August 20, 2022 in San Diego, California. (Photo by Michael Owens/Getty Images)

Por ello luce complicado dar una fecha o periodo del año 2023 en el que se pueda dar este pleito, aunque lo que sí es una realidad es que no deja de ser llamativa una guerra entre dos talentos mexicanos que presumen de títulos del mundo.

Vaquero Navarrete, enfocado en Liam Wilson

En lo que respecta al Vaquero Navarrete, sostuvo que tendrá en estas fechas de fiestas decembrinas, sacrificios para prepararse con todo, de cara a la pelea del 3 de febrero ante Wilson, pues su objetivo principal es ser campeón en tres diferentes divisiones.

Ya lo fue en peso supergallo, lo es en pluma y ahora tiene en la mira el vacante superpluma de la OMB.