Vaquero Navarrete no tiene el boxeo más bonito del mundo: Oscar Valdez

El peleador mexicano Oscar Valdez buscará este sábado regresar un cetro de campeón del mundo a su cintura como ya lo tuvo en peso pluma y superpluma, pero para lograrlo tendrá que vencer a Emanuel Vaquero Navarrete a quien describe como un boxeador efectivo aunque poco vistoso.

Vaquero Navarrete ha tenido constantemente la crítica por su forma de boxear, pero nadie le puede quitar el gran reconocimiento de acumular cinco años ininterrumpidos como campeón, ni menospreciar su legado siendo monarca mundial en tres divisiones.

Oscar Valdez, reconoce labor de Vaquero Navarrete

“Mucha gente que no sepa del boxeo, podría imaginarse que solo es subirse al ring y tirar golpes, pero yo creo que el boxeo es un juego ajedrez”, adelantó Valdez.

“Vaquero, repito, no tiene el boxeo más bonito del mundo, pero es efectivo. Viene para adelante, tirando golpes y conectando sus golpes. Yo nunca he conocido un campeón mundial de tres divisiones y que sea un peleador fácil. Por algo está en esa posición, por algo es campeón en diferentes divisiones, es campeón ahorita y lo estoy tomando con toda seriedad, analizando sus peleas”, sostuvo el ex campeón del CMB en peso superpluma.

Oscar Valdez, determinado en salir con la victoria

El boxeador mexicano Oscar Valdez busca neutralizar esa efectividad que presume Vaquero para poder derrotarlo en Arizona y para alcanzar así el campeonato superpluma de la OMB.

“Podrán esperar la mejor versión de Oscar Valdez, porque vengo bien fuerte, bien enfocado, vengo a dejar todo arriba del ring. Tuve una derrota que me hizo despertar algo en mí, es mi oportunidad de regresar y regresar fuerte”, detalló Oscar Valdez sobre lo que la afición puede esperar de este compromiso.

