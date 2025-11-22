¡Otra derrota! El campeón de la Premier League sigue en caída libre

El actual campeón de la Premier League sumó su sexta derrota en la temporada después de 12 jornadas, el Liverpool de Arne Slot se encuentra en una crisis luego de perder en casa 0-3 frente al Nottingham Forest, fuera de los puestos de competiciones europeas y con un triunfo en los últimos 7 partidos de liga.

“Si las cosas van bien o mal, siempre es mi responsabilidad. Intenté ajustar algunas cosas que no funcionaron bien. Tenemos jugadores de calidad. Mi trabajo es sacarles el máximo partido. Ahora mismo no lo estoy haciendo. Es mi responsabilidad.

En la primera parte los Reds se vieron abajo en el marcador con un gol de Murillo al minuto 33. Una desventaja que no pudieron superar y en el segundo tiempo cayeron dos más con Nicolo Savona y Gibbs-White, esta campaña los Reds no han podido remontar en la Premier cada vez que se ve por debajo en el marcador.

“Fue muy malo, por supuesto. Jugar en casa, perder 3-0, sin importar el equipo al que te enfrentes es, por supuesto, un resultado muy, muy, muy malo. Inesperado si nos fijamos en la primera media hora del partido [porque] en mi opinión [fue] un buen comienzo para nosotros. No nos había visto crear tanto en la primera media hora de un partido, quizás durante toda la temporada”, agregó el entrenador del Liverpool.

Este miércoles los Reds volverán a jugar en casa cuando reciban al PSV de los Países Bajos en la fecha 5 de la Champions League, en donde suman 9 puntos con 3 victorias y una sola derrota.

