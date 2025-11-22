Mirassol es el equipo sudamericano que en 5 años pasó de jugar en Cuarta División a calificar a la Copa Libertadores 2026 en su primera temporada en el máximo circuito de la Liga de Brasil. El club logró la hazaña matemáticamente, pues actualmente se ubica en la cuarta posición con 60 puntos. Estos son los equipos que disputarán la final del torneo de América en su edición 2025 .

El club brasileño se fundó en noviembre de 1925 y tuvieron que pasar 100 años para que comenzara a trascender. La historia del conjunto es impresionante, pues en 2020 jugaba en la Serie D, algo así como la Cuarta División, la cual conquistó para de apoco subir de categoría, la cual perdió Godoy Cruz y 3 excelestes en Argentina .

Mirassol Futebol Clube Mirassol es el equipo que hace 5 años estaba en la Cuarta División y en su primera temporada en el máximo circuito obtuvo su boleto al torneo

El equipo Mirassol resultó campeón en las divisiones inferiores hasta que en 2024 logró la hazaña de conseguir su ascenso a la Primera A; es decir, al Brasilerao. Ante todo pronóstico, pelea la parte alta de la tabla general y a falta de 4 jornadas aspira a terminar como líder, siempre y cuando sus adversarios pierdan la mayoría de los encuentros venideros.

Curiosidades del equipo que clasificó a la Copa Libertadores 2026

Mirassol es un equipo histórico que en este 2025 ha dado de qué hablar, pues para encarar la Primera A solo se gastó 426 mil euros en transferencias, dinero que fue destinado para contratar al defensa central Joao Victor, hecho que le funcionó, pues hasta el momento tiene récord de 16 partidos ganados, 12 empatados y solo 6 derrotas.

El club brasileño está hecho a base de garra, pues su goleador es el lateral izquierdo Reinaldo Manoel de 35 años, quien suma 12 tantos en la actual temporada. Mientras que su delantero estrella, Francesco da Costa, lleva 6 anotaciones en 18 partidos disputados, una gran diferencia

Mirassol es el cuarto clasificado de Brasil para la próxima Copa Libertadores junto con Cruzeiro, Palmeiras y Flamengo. Sin embargo, el conjunto tendría un serio problema en el futuro, pues su estadio tiene capacidad para 14 mil asistentes y no cumple con lo establecido por la Conmebol, que estipula que para la fase de eliminación del torneo, los equipos deberán tener un inmueble superior a las 20 mil personas.