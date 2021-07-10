Nueva York E-Prix EN VIVO | Fórmula E

La Fórmula E regresa a las pistas después de un mes de inactividad, y lo hará con dos carreras en una de las ciudades icónicas de esta competencia: Nueva York.

La Gran Manzana se viste de gala para recibir el Campeonato Mundial eléctrico más emocionante del planeta, con mucho por definir aún en la campaña, pues todo puede pasar después de que hubiera ocho distintos ganadores en las nueve carreras realizadas hasta el momento.

Horario y dónde ver el E-Prix de Nueva York

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E-Prix de Nueva York R10

Cúando: Sábado 10 de julio

Horario: 3:20 PM

A través de: aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Félix da Costa va por el bicampeonato

El piloto del equipo DS Techeetah, Félix da Cosa, ganador esta temporada en Mónaco, se mantiene en la pelea para revalidar su título en la serie de monoplazas 100% eléctricos y para eso quiere hacer buen pie en el circuito urbano de Brooklyn.

“Es un circuito muy técnico, al estilo de la Fórmula E. Va a hacer mucho calor, vamos a tener que manejar mucho la temperatura de la batería. Eso va a ser otro desafío para la carrera”, dijo Da Costa sobre la pista.

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“Creo que en el primer sector hay mucho tiempo (para ganar) pero es un sector bastante largo y con espacio para manejar con diferentes líneas. Luego está la parte final que es muy estrecha y muy difícil como piloto para hacerlo perfecto”, agregó.

Sobre lo que fue su paso por Puebla anterior cita de la Fórmula E, el portugués comentó: “Es una pena que no nos fuimos de México con tantos puntos. Hicimos una buena carrera el sábado terminando sextos pero no fue lo que queríamos. Pero para mí correr en México siempre es buenísimo, la afición que tenemos ahí es increíble”.

