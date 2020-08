Da Costa es campeón de la Fórmula E

Alemania. Vergne consiguió su primera victoria en la temporada 2019/20 y Da Costa terminó la carrera en segundo lugar. La dupla se defendió contra las amenazas del piloto de Nissan e.dams, Sebastien Buemi, que terminó tercero, y DS Techeetah se aseguró el campeonato de los equipos.

DS Techeetah consiguió la victoria en cuatro de las últimas cinco rondas, incluidas tres en la final de temporada más intensa en la historia del automovilismo en el aeropuerto de Tempelhof de Berlín.

Da Costa obtuvo una puntuación en el campeonato de pilotos nunca vista hasta ahora en la Formula E: una ventaja inalcanzable de 76 puntos sobre su compañero de equipo Vergne (segundo en las puntuaciones) cuando todavía quedan 60 puntos en juego.

El equipo todavía puede destacarse aún más esta temporada. Ningún equipo en la historia de la Formula E logró que sus pilotos terminaran en primer y segundo lugar en las puntuaciones de pilotos, una posibilidad muy fiable cuando todavía quedan dos carreras para concluir la temporada el 12 y 13 de agosto en Tempelhof.

“No tengo palabras en este momento”, dijo emocionado Antonio Felix da Costa. “Se me vienen a la mente los malos momentos porque estuve tan cerca de darme por vencido en muchas oportunidades en mi carrera. Quiero decir gracias a quienes nunca agradecí.

Este equipo sabía lo que yo podía dar incluso cuando no lograba buenos resultados y me reanimaron. Un enorme agradecimiento también a mi compañero de equipo Jean-Eric Vergne. Es un rival difícil, pero me ayudó mucho a conseguir un ritmo rápido en este equipo.

Teníamos un plan y lo ejecutamos perfectamente hoy. JEV y yo nos ayudamos mutuamente. Nos presionaron toda la carrera y al final fue muy intenso. Tuve que cubrir a JEV y defenderme en los últimos momentos. Fue un excelente trabajo en equipo”.