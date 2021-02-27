Fórmula E | E-Prix de Arabia Saudita EN VIVO por Azteca Deportes

SIGUE AQUÍ LA TRANSMISIÓN TOTALMENTE EN VIVO DE LA FÓRMULA E, ESTE SÁBADO 27 DE FEBRERO EN PUNTO DE LAS 10:50 AM.

Nyck de Vries, piloto del Mercedes-EQ Formula E Team, logró una dominante victoria en la primera carrera de la Temporada 7 de la ABB FIA Fórmula E disputada este viernes en la noche de Ad Diriyah, en Arabia Saudita.

Sin embargo, la historia no está escrita y habr´á revancha este sábado, carrera que podrán disfutar a través del sitio aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 10:50 am.

El piloto holandés, iniciando su segunda temporada en la categoría de los monoplazas eléctricos, fue el absoluto dominador de la jornada, siendo el más rápido en los entrenamientos, en la fase de grupos de la clasificación, la superpole y luego venciendo en la carrera.

Se trata de la primera victoria para De Vries en la Fórmula E y la segunda consecutiva del equipo oficial Mercedes, ya que había ganado la carrera final de la temporada 2019/20 en agosto pasado en Berlín con Stoffel Vandoorne.

"Especialmente el comienzo de la carrera fue un poco difícil de gestionar. Era difícil predecir el ritmo, entonces eso obviamente determina cuántas vueltas y cuánta energía puedes usar en toda la carrera. Fue un poco impredecible, había mucha comunicación en relación a la gestión de la energía", dijo el flamante ganador.

"Pero salimos victoriosos y logramos sobrevivir a los coches de seguridad y todo lo que nos lanzaron, así que estoy muy, muy feliz".

Como menciona De Vries, la carrera tuvo dos neutralizaciones con el coche de seguridad. La primera de ellas por un incidente entre Sam Bird (Jaguar Racing) y Alex Lynn (Mahindra Racing) cuando luchaban por el sexto puesto, mientra que la segunda fue motivada por un accidente de Maximilian Gunther (BMW i Andretti Motorsport) a 11 minutos del final de la carrera.

Detrás de De Vries la segunda posición se la llevó un destacado Edoardo Mortara, quien inició cuarto y se las arregló para avanzar para terminar como escolta, incluso con una gran maniobra de adelantamiento sobre Mitch Evans (Jaguar Racing) y Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche Formula E Team) al mismo tiempo.

#FórmulaEXAzteca



Nyck De Vries dominó la inauguración de la Fórmula E. ⚡🏁🏎️.



¡Pasó de todo en la primera carrera! Y mañana continúa la emoción. 💥



Aquí el resumen 👇🏼👇🏼👇🏼



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"Sí, tuvimos un día muy bueno. Fue una carrera muy buena en la que no cometimos muchos errores. La ejecutamos muy bien, no tuvimos errores, tuvimos una buena estrategia, tuvimos suerte con los coches de seguridad, buenas maniobras de adelantamiento con dos coches, ahí también tuve suerte. Y terminamos en el podio. Para nosotros, siendo un equipo muy, muy pequeño, es como una victoria. Se siente bien porque echamos de menos un buen resultado", comentó Mortara, piloto del equipo Rokit Venturi Racing.

Evans, por su parte, completó el podio para Jaguar en un buen resultado para arrancar el certamen por parte del neozelandés.

Sigue la transmisión EN VIVO de la segunda carrera de la temporada de la Fórmla E este sábado 27 de febrero a las 10:50 AM a través del sitio aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

