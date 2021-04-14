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La capacidad de Mercedes Benz para sortear los problemas en Fórmula E

Stoffel Vandoorne destaca que su equipo, Mercedes Benz, puede salir adelante ante cualquier adversidad en el deporte motor y en Fórmula E.

Stoffel Vandoorne Fórmula E
Stoffel Vandoorne se llevó el triunfo en el segundo E Prix de Roma de la Fórmula E.|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

Stoffel Vandoorne, ganador del pasado domingo de la segunda carrera de la ABB FIA Fórmula E en Roma, destacó la capacidad de recuperación que tuvo junto al equipo Mercedes tras el difícil sábado que vivieron.

Vandoorne había logrado la pole position para la carrera, solo para ser golpeado por André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team) en la primera vuelta, lo que lo hizo caer de primero a 13° en el ordenamiento.

El belga luego recuperaría hasta la quinta posición pero sufrió un despiste en la parte final de la carrera al pasar por la tapa de una alcantarilla cuando debió esquivar al monoplaza de Lucas di Grassi, que estaba con problemas transitando lentamente.

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El coche de Vandoorne quedó con severos daños y sus mecánicos del Mercedes Benz EQ Formula E Team tuvieron que trabajar mucho para dejarlo en condiciones de cara a la competencia del domingo, algo que el ex piloto de la Fórmula 1 no desaprovechó al quedarse con la victoria tras iniciar desde la cuarta posición.

Stoffel Vandoorne
|Fórmula E

“Pienso que una cosa en la que somos muy buenos, no solamente yo sino que también hay que darle crédito al equipo, es que cuando algo sale mal somos muy buenos en apretar el botón de reset y volver a atacar al día siguiente”, dijo Vandoorne tras ganar en Roma.

“Así que fue agradable volver a la pista hoy y ya en la Práctica 3 me sentí cómodo desde el inicio con el coche, el ritmo estaba ahí”.

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Vandoorne logró imponerse ante la atenta mirada de Toto Wolff, el jefe de Mercedes para toda el área deportiva del fabricante alemán de automóviles y quien estuvo presente este fin de semana en la capital italiana.

Siempre es agradable cuando el jefe está aquí y se logra una victoria, especialmente en la Fórmula E, que es tan impredecible a veces y Toto no viene muy seguido a las carreras pero cuando está aquí siempre está mirando lo que sucede detrás de escena y trata de hacer su aporte”.

“Hablo mucho con él durante el fin de semana de carreras pero también cuando estoy en las carreras de Fórmula 1, así que él es definitivamente un gran líder de equipo y alguien que tiene mucha experiencia sobre cómo lidiar con ciertas situaciones. Es bueno tenerlo aquí y estoy muy feliz de llevar a casa este resultado”, finalizó el ganador del domingo.

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