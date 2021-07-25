Fórmula E: Jake Dennis conquista el primer E-Prix del fin de semana

La competencia de monoplazas 100% eléctricos está disputando la fecha 12 y 13 de su temporada número 17. En esta edición la pole position fue para el corredor británico Alex Lynn. Esta es la segunda pole en su historia, la primera ocurrió en 2017 en Nueva York cuando debutó en la serie. Jake Dennis quien terminó ganando la carrera, se posicionó en el segundo lugar de la pole position.

El E-prix se corrió en el circuito construido alrededor del ExCel Centre de Londres, que cuenta con una parte externa y otra interna bajo techo.

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Jake Dennis se quedó con la la fecha 12

Dennis, quien clasificó segundo, se mantuvo en esa posición en el inicio, cerca de Lynn, y ambos tomaron su primer Attack Mode –que en esta oportunidad tuvo una duración de ocho minutos en vez de los cuatro habituales- en la misma vuelta.

Luego Lynn activó su segundo Attack Mode pero Dennis eligió no seguirlo en esa ocasión, lo que le permitió tomar el liderazgo de la carrera. El piloto de Mahindra se mantuvo a menos de un segundo de su rival y hubiera regresado al primer puesto cuando el de BMW i Andretti activó su segundo Attack Mode, pero un bloqueo en la curva 10 le hizo perder tiempo.

El error le costó un par de décimas de segundo a Lynn, lo cual fue suficiente para que Dennis pasara por la zona de activación y mantuviera el liderazgo en las calles de Londres.

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A partir de ese momento Dennis se consolidaba como claro dominador de la carrera, mientras que Lynn fue perdiendo contacto con su compatriota británico, tanto que en la parte final se vio adelantado por Nyck de Vries y el del Mercedes-EQ Formula E Team le quitó la segunda posición.

Dennis, debutante esta temporada en la Fórmula E, logró su segunda victoria tras la conseguida en la carrera dos de Valencia en abril pasado, seguido de un De Vries que comenzó noveno pero avanzó para llevar a Mercedes nuevamente al podio luego de una seguidilla difícil para el equipo oficial del fabricante alemán de automóviles.

Lynn, en tanto, tuvo que conformarse con ser tercero, lo que iguala su mejor resultado en la Fórmula E.

Sébastien Buemi llevó su monoplaza del equipo Nissan e.dams a la cuarta posición, su mejor final en la temporada, pero luego fue descalificado por exceder el límite total de energía utilizada debido a un error de programación del software. La misma suerte corrió Oliver Rowland, su compañero de equipo, quien fue décimo.

Así, André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team) ascendió al cuarto puesto y René Rast (Audi Sport ABT Schaeffler) fue quinto.

Lucas di Grassi, con el segundo coche de Audi, obtuvo el sexto lugar después de haber sido advertido con una bandera blanca y negra en la primera parte de la competencia por un incidente con Sergio Sette Camara.

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