Fórmula E: Sam Bird explica cómo conducir en la pista de Londres

La Fórmula E regresa a Londres para disputar las carreras 12 y 13 de su Temporada 7, pero en esta oportunidad se presenta en un trazado inédito construido alrededor –y dentro- del ExCel Centre, un centro de exposiciones de la capital británica.

Se trata de un circuito muy técnico con 22 curvas y que tiene la particularidad de contar con una sección interior y otra exterior, lo que marcará un desafío para los pilotos y equipos.

La visión de un experto

Sam Bird, líder de la competencia, hizo un análisis de cómo imagina que será esta etapa en la ciudad inglesa.

“La parte indoor inicia a mitad del ápex en la curva 21 y va hasta el ápex de la curva 4. Es un área que tiene mucho, mucho agarre, vamos a poder empujar extremadamente fuerte. No espero muchos adelantamientos aquí”, comenzó Bird su explicación de la pista.

“Luego se pone muy interesante con mucho menos agarre cuando sales después del ápex en la curva 4, con una bajada muy marcada hacia las curvas 6 y 7. Hay que tomar mucho el bordillo en la 7. Saliendo de la 9 hay que salir bien y creo que en la curva 10 es probablemente la primera oportunidad de adelantamiento”, continuó.

“Las curvas 10 y 11 son súper apretadas, una chicana muy cerrada en la chicana de las curvas 12 y 13. Y luego esta es otra oportunidad de adelantamiento hacia la curva 16. Quizás puedes hacer un intento en la 21 pero será difícil. Luego se trata de mantener un buen ritmo en el último sector”, finalizó el piloto de Jaguar Racing.

Se espera la presencia de lluvia para el fin de semana en Londres, lo que sumará aún más intriga en un circuito que ya de por sí se presenta muy desafiante.

