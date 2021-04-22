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Fútbol

¡OFICIAL! La Fórmula E regresa a México en un nuevo circuito

El Campeonato Mundial de la Fórmula E vuelve a México, dando por iniciado el regreso de los eventos de primera categoría al país.

Fórmula E México
|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

El circuito Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla, será la sede de la ronda 8 y 9 del Mundial de Fórmula E en sustitución del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Este hecho marca el retorno a nuestro país de las competencias deportivas de primer nivel después de que la pandemia de Covid-19 obligara a cancelar los eventos deportivos internacionales en territorio mexicano.

El sábado 19 y domingo 20 de junio, una configuración especial en el trazado interno del circuito Miguel Abed dé la bienvenida a 24 pilotos de 12 equipos. Alberto Longo, Co-fundador y Director de Campeonato de Fórmula E, declaró: “Puebla tiene fuertes vínculos con el automovilismo y la industria automotriz, con algunos de los socios fabricantes de Formula E teniendo ahí sus clúster en la región”

Desafortunadamente la cancelación de los E-Prix de Marruecos y la doble jornada en Chile, abrió la oportunidad a la primera doble cartelera en nuestro país, lo que significará el arranque de la segunda mitad del Campeonato Mundial ABB FIA Formula E 2020/21.

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“La carrera se ha convertido en un evento emblemático en nuestro calendario y, gracias a la ciudad y a las autoridades locales, estamos entusiasmados de traer la parrilla más competitiva del mundo a la ciudad de Puebla. Todos los ojos estarán puestos en la ciudad cuando la Formula E compita en el Autódromo Miguel E. Abed el 19 y 20 de junio para el evento de doble título, y estamos ansiosos por ofrecer un espectáculo digno de todos nuestros leales y apasionados fanáticos en todo México ¡Esto es por y para ustedes!": mencionó Alberto Longo, Co-fundador y Director de Campeonato de Fórmula E.

La Fórmula E alza la mano en México como evento internacional

La Fórmula E se convertirá en el primer evento de trascendencia mundial en realizarse en nuestro país, toda vez que la NFL canceló su juego del 2020 y aún no ha hecho oficial si para la campaña 2021 vendrán a México a celebrar un partido de temporada regular.

La NBA no jugará este año en nuestro país, su retorno se daría hasta el 2022. De esta forma el Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E 2020/21, el único deporte con certificación de carbono neto cero desde su inicio continúa su impacto global al correrse en 8 ciudades en 4 continentes a través de 15 E-Prix, algo histórico para la categoría.

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