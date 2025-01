Pablo Lara y su lugar entre los porteros más jóvenes de Pumas

Pablo Lara causa sensación entre los aficionados de Pumas de la UNAM. El joven portero tuvo un debut muy destacado en la victoria del equipo felino ante Necaxa en el estadio Olímpico Universitario. El canterano se convirtió en el tercer guardameta más joven en hacer su presentación con los felinos en los torneos cortos.

Desde 1996, únicamente los porteros Odín Patiño, con 19 años y 2 meses, y Esdras Rangel, con 19 años y 3 meses, debutaron a menor edad con la playera de los universitarios en el torneo de liga.

“Lo de Pablo te tengo que decir que de este lado no nos sorprende. Teníamos la idea en la posición mirar a la cantera. Uno trata de hacerlo en todas las posiciones, pero es cuestión del desarrollo, de que levantan la mano. Lo que se había programado el torneo pasado era acercarlos, como Omar y Jorge. Está muy bien y tuvimos la posibilidad en el puesto de acercarlos porque están para competir. Es muy joven y tendrá que cometer los errores de joven”, fueron las palabras de Gustavo Lema sobre el debut del joven canterano.

En Pumas esperan aún por más refuerzos

Por otro lado, el estratega de los Pumas de la UNAM, Gustavo Lema, se refirió a la posible llegada de nuevos refuerzos.



“Al ‘Chino’ lo tenemos que sustituir entre todos. No es sencillo sustituir a un jugador de las características del ‘Chino’. Ruva lo hizo bien, pero yo no le voy a cargar la mochila de sustituir al ‘Chino’. Buscamos o es el jugador que, si mal no lo veo, es titular en la selección mexicana. Entonces los que compiten con él, los europeos de la selección no están al alcanza de traerlo, pero es muy difícil reemplazarlo. Lo haremos con el aporte de todo, pero hombre por hombre es muy difícil de reemplazar”, expresó el DT de los felinos.

