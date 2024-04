¡IMPOSIBLE! Pachuca hace un llamado por el calendario del play-in y la Concachampions

Han quedado definidos los partidos del Play In del Clausura 2024. Los encuentros serán de la siguiente forma: Pachuca vs Pumas y Necaxa vs Querétaro. El equipo ganador del partido de los Tuzos vs Pumas, se enfrentará en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, el perdedor tendrá una segunda oportunidad y se enfrentará ante el ganador del Necaxa vs Querétaro. El ganador de ese enfrentamiento, jugará contra el América en la Liguilla.

Los primeros dos encuentros se disputarían el jueves dos de mayo del 2024. El último juego que define al último clasificado, se jugaría el domingo cinco de mayo. La Liga BBVA MX no ha hecho oficial los días, pero en el calendario marca que en esas fechas son los encuentros de Play In.

Con las fechas que hay en los partidos, parte del cuerpo técnico del conjunto de Pachuca se ha quejado a través de sus redes sociales ya que consideran que es muy arriesgado hacer que los jugadores disputen tantos partidos en tan poco tiempo.

Los partidos que tendrá Pachuca

Los tuzos podrían jugar hasta tres partidos en menos de seis días. La razón es que este martes 30 de abril del 2024, juega el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante el América. Posteriormente, el jueves tendría que jugar el juego de Play In ante Pumas. Aunque, en caso de perder, jugaría el domingo el segundo partido de Play In.

Es por eso que Rubens L. Valenzuela, preparador físico de Pachuca publicó en sus redes sociales que no se debe arriesgar a los jugadores, que no es su culpa del club el calendario. Además, pidió analizar la salud de los jugadores y detalló toda la carga con la que llegan.

“Imposible jugar martes, jueves y domingo.

Como profesionales y científicos del deporte no deberíamos arriesgar a nuestros jugadores desde su salud.

No tenemos la culpa del calendario .



No nos puede un calendario quitarnos esa posibilidad, para eso están nuestros rivales.”

Los Tuzos estarían esperando que los encuentros se puedan disputar en otra fecha.

Tenemos que ser muy consiente de lo serio de nuestra profesión, colocamos kilos a el cuerpo de nuestros jugadores, kilómetros a sus piernas, frecuencias a su corazón, ventilaciones a sus pulmones e informaciones a vuestro cerebro. — Rubens L.Valenzuela (@proferubens) April 29, 2024

