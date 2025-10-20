Los equipos que asegurarían su lugar a Cuartos de Final en la Jornada 14 del Apertura 2025

Para la Jornada 14 del Apertura 2025, llegan cinco equipos ya con un lugar asegurado a la Fase Final del Apertura 2025 , de los cuales, cuatro tienen grandes posibilidades de asegurar su boleto directo a la Liguilla.

Los equipos que pueden asegurar su lugar directo a la Liguilla en la Jornada 14 son: Toluca, Cruz Azul, América y Rayados.

Lo que necesitan Toluca, Cruz Azul, América y Rayados para asegurar su boleto a Cuartos de Final

Quedando 4 jornadas por disputarse, 12 puntos en juego, Toluca es el equipo con mayor posibilidades de asegurar su boleto a Liguilla. Los Diablos tienen 31 puntos y necesitan solo la victoria para asegurar su lugar a Cuartos de Final. En caso de empatar, necesitaría que Chivas empate o pierda para conseguir su boleto.

El segundo equipo que puede asegurar su puesto es Cruz Azul, la Máquina tiene un panorama más complicado pues necesita sumar los tres puntos y que Xolos y Chivas empaten o pierdan para conseguir su boleto.

En el caso de América y Rayados de Monterrey que tiene 27 puntos, necesitan ganar su encuentro y que Xolos y Chivas pierdan para conseguir su boleto.

En caso de no conseguir su boleto en la Jornada 14, en la Jornada 15 tendrán mayores posibilidades de asegurarlo.

Los partidos de la Jornada 14

La Jornada 14 arranca el martes 21 de octubre y termina el miércoles 22 de octubre, los enfrentamientos que se van a disputar son:

