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Pachuca vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 11 de octubre, partido de la Jornada 11 del Apertura 2026; marcador online

Las aspiraciones de Liguilla se mantienen vivas para Pachuca y Necaxa, pero necesitan comenzar a sumar unidades

Pachuca vs Necaxa
Pachuca vs Necaxa

Escrito por: Francisco Fernández

Los Tuzos del Pachuca reciben este domingo 11 de octubre al Necaxa en compromiso de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Hidalgo en donde los hidalguenses buscarán volver a la senda del triunfo.

Duelo en la parte baja de la tabla el que enfrentará a Tuzos y Rayos y es que el Pachuca marcha en el puesto 12, mientras que el Necaxa es penúltimo lugar con apenas ocho unidades y una racha de ocho partidos sin ganar en la Liga MX.

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