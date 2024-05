Cobertura Pachuca 0-0 Pumas EN VIVO | Play-In Clausura 2024

MIN 43' TARJETA AMRILLA PARA PACHUCA | El ‘Chaca’ Rodríguez originalmente vio la roja por una entrada sobre el ‘Chino’ Huerta, pero tras revisión en el VAR todo quedó en preventiva | Pachuca 0-0 Pumas

MIN 28' TARJETA ROJA PARA PUMAS | Nathan Silva parece haber dicho algo al central y éste le mostró la roja, antes lo había amonestado | Pachuca 0-0 Pumas

MIN 20' | Transcurrieron los primeros 20 de acción en Hidalgo sin grandes emociones en los arcos | Pachuca 0-0 Pumas

Previa Pachuca vs Pumas | Play-In Clausura 2024

A escasos dos días de haber eliminado a las Águilas del América en las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, los Tuzos del Pachuca recibirán la visita de los Pumas para disputar el Play-In del Clausura 2024. Los dirigidos por Guillermo Almada llegan al cotejo con un lógico cansancio pero con la motivación a tope después de haberse instalado en la final del prestigioso torneo, soñando todavía con un viaje al Mundial de Clubes.

Por su parte, los felinos dejaron ir un par de puntos importantes en el final de la fase regular al empatar a un gol con los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 17. La escuadra del Pedregal logró 27 unidades a lo largo del certamen y se colocó como octava de la clasificación. Cabe recordar que en en el tercer fin de semana de acciones los capitalinos se impusieron a los Tuzos en Ciudad Universitaria con un contundente 3-1.

El Pachuca inició bien el Clausura 2024 pero conforme fue avanzando el certamen dejó algunos puntos en el tintero, en parte por el hecho de jugar la Champions Cup a la par. Aunque llegarán con cierto agotamiento al encuentro de la noche del jueves, cuentan con un plantel suficiente para hacerle frente a los universitarios, sobre todo en casa. Fue justamente en el Hidalgo donde cerraron el pase a la final de la competición internacional.

“Vamos a intentar clasificar, no es lógico, no me escudo en nada, en 48 horas, de toda la magnitud, no sólo los recorridos, la parte psicológica, son distintas, no se ve en ninguna parte del mundo, si no se ve, por algo debe ser, cualquier cosa que tengamos que ganar en la Liguilla, debemos demostrarlo en la cancha, nos toca pensar en ellos (Pumas) y hacer lo mejor para clasificar”, dijo Guillermo Almada, técnico tuzo, sobre el hecho de jugar dos cotejos en un corto lapso.

El ganador del encuentro del jueves enfrentará al Cruz Azul en los cuartos de final; los celestes finalizaron segundos tras una espectacular victoria en Toluca.

