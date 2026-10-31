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FIA reacciona tras la agresión de un piloto de Fórmula 1 a un fan en el Gran Premio de México

Isack Hadjar empujó a un aficionado que intentó acercarse a él para una fotografía, previo al GP de México de la Fórmula 1

F1 Grand Prix of Mexico - Practice 2
Isack Hadjar of France driving the (6) Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford Powertrains during the Practice 2 prior to the Formula 1 Grand Prix of Mexico 2026, at Autodromo Hermanos Rodriguez, on October 30, 2026, Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Francisco Fernández

Isack Hadjar, piloto de Red Bull, protagonizó un desagradable momento durante el primer día de prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1, al empujar a un aficionado que intentaba acercarse a él para tomarse una fotografía, por lo que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) emitió una advertencia formal para el francés.

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Isack Hadjar, advertido tras empujar a aficionado en el GP de México

Un aficionado intentó acercarse a Isack Hadjar en la zona de paddock para tomarse una foto, pero el piloto francés de Red Bull reaccionó alejando al fanático y posteriormente propinándole un empujón, por lo que la FIA emitió un comunicado al respecto.

La FIA señaló que Hadjar recibió una advertencia formal por lo sucedido y destacó que el piloto caminaba deprisa para evitar llegar tarde a la zona de salida, atravesando una zona muy concurrida.

También reconoció que el invitado invadió el espacio personal del piloto y que este no contaba con personal de seguridad para evitar el incidente con el fan, por lo que todo quedó en una advertencia, sin consecuencias serias para Hadjar.

"El piloto explicó que llegaba tarde a la FP1 y que se había detenido para sacarse una fotografía con un joven aficionado, cuando un invitado del paddock se le acercó de manera agresiva. Un miembro del personal de seguridad caminaba detrás de él, pero no pudo intervenir ni evitar lo que terminó siendo una invasión de su espacio personal. Inicialmente, el piloto intentó resistirse colocando una mano sobre la cintura del invitado para mantenerlo a distancia. Luego, lo apartó con la mano derecha abierta", señaló la FIA en su comunicado en el que exime al francés.

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