Estudia Odontología y ahora jugará en España: la historia que sorprende al futbol mexicano

Luis Alejandro Caballero Vélez tiene una nueva etapa en su trayectoria como portero tras incorporarse a la Agrupación Deportiva Colmenar Viejo, institución con sede en la Comunidad de Madrid, España, donde podría disputarse el Mundial de 2030. La historia del zacatecano sorprende al futbol mexicano, ya que combina el deporte con su carrera de Odontología.

El futbolista que jugó en los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tendrá la oportunidad de competir en el balompié regional español, según Tiempo Fuera. Su perfil deportivo también destaca por una particularidad fuera de la cancha, ya que cursa el noveno semestre de la licenciatura en Odontología y busca dar continuidad a su preparación académica, como es el caso de Armando González.

El zacatecano cursa el noveno semestre de la licenciatura en Odontología.|@tiempofuerazacatecas

¿Quién es el portero que jugará en España?

Luis Alejandro Caballero Vélez nació el 16 de junio de 2004 y se desempeña como portero. Su ficha en Sofascore lo identifica como jugador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, equipo con el que aparece vinculado en los registros, antes de que fichara en España.

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Uno de sus primeros pasos en el futbol profesional fue el 24 de marzo de 2024 con los Tuzos, cuando el entrenador Rubén Hernández lo mandó al terreno de juego en el triunfo de su equipo por 3-0 en Coras de Tepic en la jornada 29 de la Liga Premier MX.

¿En qué equipo de España jugará el estudiante de Odontología?

El nuevo destino del guardameta es la Agrupación Deportiva Colmenar Viejo, un club ubicado en el municipio de Colmenar Viejo, dentro de la Comunidad de Madrid. La institución cuenta con un primer equipo que participa en la Primera División Autonómica de Aficionados durante la temporada 2026-2027.

La Primera División Autonómica de Aficionados ocupa un lugar relevante dentro de las categorías regionales. El reglamento de la Real Federación de Futbol de Madrid establece que esta división se encuentra por debajo de Tercera Federación.