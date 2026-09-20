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Pachuca vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 20 de septiembre, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El Pachuca recibe esta noche a los Xolos de Tijuana en un duelo de dos equipos que acechan por los puestos de Liguilla

Pachuca vs Xolos de Tijuana
Pachuca vs Xolos de Tijuana|Pachuca vs Xolos de Tijuana

Escrito por: Francisco Fernández

El líder de goleo de la competencia, Salomón Rondón, se enfrenta este domingo 20 de septiembre a una de las defensas más sólidas, cuando los Tuzos de Pachuca reciban a los Xolos de Tijuana en duelo de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Hidalgo.

El cuadro fronterizo viene a la baja tras su arranque que lo llevó hasta los primeros lugares de la tabla, mientras que los Tuzos viven un panorama diferente viniendo de menos a más y acumulando ya cuatro partidos sin derrota en el torneo.

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