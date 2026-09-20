Pachuca vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 20 de septiembre, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
El Pachuca recibe esta noche a los Xolos de Tijuana en un duelo de dos equipos que acechan por los puestos de Liguilla
El líder de goleo de la competencia, Salomón Rondón, se enfrenta este domingo 20 de septiembre a una de las defensas más sólidas, cuando los Tuzos de Pachuca reciban a los Xolos de Tijuana en duelo de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Hidalgo.
El cuadro fronterizo viene a la baja tras su arranque que lo llevó hasta los primeros lugares de la tabla, mientras que los Tuzos viven un panorama diferente viniendo de menos a más y acumulando ya cuatro partidos sin derrota en el torneo.
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