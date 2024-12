Las emotivas palabras del padre de Checo Pérez tras su salida de Red Bull

Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez , rompió el silencio tras la salida de su hijo de Red Bull, y sus palabras fueron un reflejo de gratitud, orgullo y esperanza. “Hoy estoy satisfecho, pleno y agradecido con Dios. Este es un momento para dar gracias a todos los equipos, patrocinadores y personas que han creído en Checo durante su carrera”, comentó.

El ex piloto recordó momentos especiales que no había podido disfrutar con su hijo debido a la exigencia de la Fórmula 1. “Checo comió tacos de barbacoa con frijoles y luego fue al partido de América contra Monterrey. Es algo que no había pasado en años. Ahora toca disfrutar esta nueva etapa como papá”, compartió emocionado.

La checomanía esta de regreso en tierras aztecas

“Por ahora no hay nada, era todo Red Bull": Antonio Pérez, padre de Checo

Una etapa cerrada, un futuro por escribir

Aunque Checo Pérez ha dejado claro que quiere seguir en la Fórmula 1, su padre prefiere centrarse en lo vivido y mirar hacia adelante con serenidad. “Ayer era piloto de Red Bull, hoy ya no lo es, y en este deporte nunca se sabe qué puede pasar mañana”, reflexionó.



Antonio Pérez concluyó reafirmando su apoyo incondicional a su hijo, quien ahora tiene la oportunidad de redefinir su futuro tanto dentro como fuera de las pistas.