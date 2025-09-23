“Aquí ha pasado algo muy raro” Padre de Lamine Yamal explota tras no ganar el Balón de Oro 2025

Tras la ceremonia del Balón de Oro 2025, el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraqui, declaró para el ‘Chiringuito’ que algo raro había pasado en la premiación luego de que Ousmane Dembélé fuera el ganador.

El padre del delantero del Barcelona detalló que fue un daño moral que no ganara su hijo porque lo considera el mejor jugador del mundo por diferencia. Agregó que no cree que no hay rivales y al final le mandó un saludo a todo España asegurando que el siguiente año, el Balón de Oro lo gana un español.

“Este es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. Yo creo que no hay rivales, es Lamine Yamal. Aquí ha pasado algo muy raro.

Un saludo a toda España, el año que viene será el balón de oro español”.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv :❌ “Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO”.🔝 “Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia”. pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

El trofeo que ganó Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025

Lamine no se fue con las manos vacías en el Balón de Oro 2025, pues logró ganar el primer premio de la noche. El delantero logró ganar el premio Kopa a sus 18 años de edad, fue el segundo año de forma consecutiva que Yamal logra ganar el premio Kopa pues en 2024, de igual forma se llevó el reconocimiento. El premio Kopa se entrega al mejor futbolista joven de la temporada.

Talent, effort, and blaugrana identity. Kopa Trophy 2025. pic.twitter.com/lLDOPYFAYi — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

Por otra parte, terminó en el segundo lugar para el Balón de Oro 2025, por lo que su gran temporada terminó siendo muy reconocida.

El top 10 del Balón de Oro 2025:

