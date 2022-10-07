¿Cuánto pagan las casas de apuestas si México avanza al quinto partido?

A la Selección Mexicana le tocó estar en uno de los Grupos más difíciles del mundial. El sector C lo comparte con Argentina, una de las favoritas a ser campeonas del mundo; Polonia que cuenta con Robert Lewandowski, quien luce favorito para ganar el premio pichichi, como máximo anotador de LaLiga; y con Arabia Saudita, que por la cercanía con Qatar parece que tendrá mucha afición apoyando.

Así luce la playera de visitante de México para el Mundial Qatar 2022

Inclusive hay muchos aficionados que consideran que el combinado de Gerardo ‘Tata’ Martino no avanzará a la fase de elimanción directa. Pero si llegará a acceder, en los octavos se mediría ante el primero o segundo lugar del Grupo D que es comandado por Francia, actual campeona del mundo, Dinamarca, la gran sorpresa de la Euro, Australia y Túnez.

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Esto pagan las casas de apuestas si México avaza al quinto partido

El panorama para que avance al quinto partido luce complicado, más no imposible. Si decides apostar a que México accede a los Cuartos de Final las casas de apuestas te pagarían entre +350 y +600.

Es decir por cada 100 pesos que apuestes recibirías 700. Y si su límite no es el quinto duelo y consideran que la Selección Azteca puede ser campeona del mundo ganarías $14,900 por cada 100 pesos.

Faltan menos de 50 días para el arranque del Mundial de Qatar 2022 y este es el panorama de las casas de apuestas previo al arranque de la máxima fiesta del futbol.

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Calenadario de la Selección Mexicana en Qatar 2022

El debut llegará el próximo 22 de noviembre ante el combinado de Polonia; el 26 la cita es contra Argentina; y se cerraría la fasde grupos el 30 frente a Arabia Saudita. Recuerda que podrás tener la mejor cobertura de la justa inverntal por las plataformas digitales de Azteca Deportes.