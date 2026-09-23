Países Bajos vs Alemania; dónde ver EN VIVO la Jornada 1 de la Nations League

La temporada 2026 de la UEFA Nations League finalmente ha comenzado, y qué mejor que hacerlo con una Jornada 1 que traerá consigo el duelo entre la Selección de los Países Bajos y el combinado de Alemania, uno de los partidos más interesantes de esta fase de grupos.

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Los Países Bajos y Alemania forman parte del Grupo B de la Nations League, mismo que también comparten con Serbia y Grecia en uno de los sectores más interesantes del torneo. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles detrás de este interesante duelo.

¿Cómo llegan los Países Bajos y Alemania a esta Nations League?

El presente de ambas instituciones no es mejor, pues si bien a nivel histórico son dos de los países más importantes en este deporte, la realidad es que los dos están muy alejados de las glorias que tuvieron en el pasado y para prueba de ello está lo ocurrido con su participación en el último Mundial.

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🇩🇪🔙 En el tramo final de su contrato con adidas, Alemania usará la camiseta verde retro de 1990 contra Países Bajos (Holanda para nosotros los viejitos) el próximo jueves. pic.twitter.com/OIAV0XdwTi — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) September 18, 2026

Los Países Bajos fueron eliminados en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Marruecos. Un hecho similar ocurrió con Alemania, quienes sorprendieron al quedar varados en la misma instancia a manos del combinado de Paraguay.

Por tal motivo, ambas selecciones han hecho cambios importantes y, mientras en Holanda el técnico es Xavi, Alemania confió en Jurgen Klopp para sacarlos de esta mala racha, por lo que también será el debut de dos seleccionados que intentarán quedarse con los 3 puntos en este juego.

¿Dónde ver EN VIVO el Países Bajos vs Alemania de la Nations League?

La Jornada 1 de la UEFA Nations League presenta un duelo de poder a poder entre los Países Bajos y Alemania, dos de las selecciones más importantes a nivel mundial. Este partido se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre a las 12:45 horas, y para verlo solo tienes que sintonizar Sky Sports.