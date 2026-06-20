Países Bajos vs Suecia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión por Azteca Deportes HOY sábado 20 de junio, partido del Grupo Fue la Copa Mundial de la FIFA 2026™; marcador online

La acción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se traslada al Houston Stadium, donde Países Bajos y Suecia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos. Ambos combinados europeos llegan con realidades opuestas tras su debut, lo que añade una dosis extra de drama y urgencia a este compromiso.

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El estreno dejó un sabor amargo para la escuadra dirigida por Ronald Koeman. La Oranje parecía tener los tres puntos en la bolsa, pero un sorpresivo empate 2-2 ante Japón en los minutos finales frustró sus planes. Con la presión encima, los neerlandeses necesitan sumar de a tres si no quieren llegar a la última jornada comprometiendo su boleto a la siguiente ronda. A pesar del tropiezo defensivo, la confianza se mantiene intacta: el equipo busca imponer un nuevo récord histórico de partidos invictos en la Copa del Mundo (excluyendo tandas de penales) desde la final de 2010, 8(V), 5(E).

En la otra acera, el panorama es completamente luminoso. Suecia firmó un arranque de ensueño tras aplastar 5-1 a Túnez, un resultado tan categórico que provocó el cese inmediato del estratega rival. El conjunto escandinavo igualó en un solo partido los goles anotados en toda su fase de grupos de Rusia 2018 y ahora sueña con emular el inicio perfecto de 1958, año en el que llegaron a la gran final.

No obstante, la estadística histórica pesa en contra de los suecos ante rivales de la UEFA en mundiales, registrando solo una victoria en sus últimos siete compromisos de fase de grupos.

Pronóstico del Países Bajos vs Suecia hoy sábado 20 de junio 2026

Tomando en cuenta la necesidad de La Oranje, el peso de sus individualidades en el mediocampo y la incapacidad sueca para cerrar su portería, el consenso de los analistas apunta a un partido vibrante, resuelto por la mínima.

Pronóstico: Países Bajos 2-1 Suecia

Horario y dónde seguir en vivo el Países Bajos vs Suecia

Horario: 11:00 horas

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