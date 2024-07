La fecha y hora para ver el Países Bajos vs Turquía en vivo en México

Este viernes 5 de julio del 2024, comenzó la actividad de los Cuartos de Final de la Euro 2024. Los enfrentamientos quedaron así: España vs Alemania, Francia vs Portugal, Países Bajos vs Turquía e Inglaterra vs Suiza.

Para el sábado 6 de julio del 2024, se disputan el Países Bajos vs Turquía e Inglaterra vs Suiza. Uno de los juegos que ha llamado la atención es el de Países Bajos pues todos esperan que los neerlandeses avancen a la siguiente fase y puedan pelear por llegar a la final.

Así llega Países Bajos y Turquía

El conjunto de Países Bajos logró avanzar al quedar en el tercer lugar de su grupo con cuatro puntos. Terminó avanzando a Octavos de final como uno de los mejores terceros lugares.

En Octavos ganó 3-0 ante Rumania, teniendo un partido cómodo, por lo que llega como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente fase y pelear por estar en la final.

Por otra parte, Turquía llega de quedar en el segundo lugar del Grupo F donde quedó con seis puntos. En Octavos de Final, venció a Austria 2-1, un juego cerrado y en el que llegó como la víctima.

Fecha y hora Países Bajos vs Turquía

El partido de Países Bajos vs Turquía se disputa el sábado 6 de julio del 2024 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico de Berlín que tiene una capacidad para 80,000 personas.

