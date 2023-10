Las palabras de Sergio ‘Checo’ Pérez a la afición tras su abandono en el GP de México

Tan solo segundos duró la fiesta para Sergio ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México: el piloto mexicano, quien arrancó en la quinta posición, sufrió un contacto con el monoplaza de Charles Leclerc previo a la primera curva del circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que lo obligó a abandonar la carrera.

Con su abandono, el piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, se mostró frustrado y horas después de su incidente, apareció con un mensaje en redes sociales, donde, entre otras cosas, agradeció al público mexicano que abarrotó las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez: durante los tres días de competencia, más de 400 mil personas acudieron al recinto en la Magdalena Mixhuca.

Las palabras de Sergio ‘Checo’ Pérez a la afición tras el Gran Premio de México

“Antes que nada solo quiero darles las gracias por todo de corazón, son los mejores fans del mundo. Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles (Leclerc), simplemente fue un incidente de carrera. No me salió pero lo dimos todo por buscar esa victoria. Orgulloso de nuestro esfuerzo (Red Bull Racing) por el gran trabajo este fin de semana. Nos vemos el próximo año y lo volveremos a intentar. Gracias”, fue lo que publicó Sergio ‘Checo’ Pérez en sus redes sociales tras el incidente en el Gran Premio de la Ciudad de México.

¿Cuándo es la próxima carrera de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1?

El piloto mexicano de Red Bull volverá a la actividad el próximo viernes 3 de octubre cuando el Autódromo José Carlos Pace abra sus puertas para el Gran Premio de Brasil. Será el domingo 5 de noviembre cuando los monoplazas, incluido el de Sergio ‘Checo’ Pérez, salgan a la pista para la antepenúltima fecha en la temporada 2023 de la Fórmula 1.

