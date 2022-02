Las palabras del ‘Tata’ Martino tras el triunfo de México vs Panamá

El técnico Gerardo Martino salió muy aliviado tras la sufrida victoria 1-0 de la Selección Mexicana ante su similar de Panamá en el partido de este miércoles correspondiente a la eliminatoria mundialista, que incluyó un polémico penal.

De hecho, la poca afición que se pudo dar cita en el Estadio Azteca no salió muy convencida de la victoria de México. Sin embargo, para el “Tata” fue un resultado justo, en el que no quiso opinar sobre el arbitraje.

Te puede interesar: Lo que aprendimos de la victoria de México sobre Panamá

México 1-0 Panamá | Resumen Octagonal Final de la CONCACAF

Las declaraciones de Gerardo Martino

“El penal no lo vi, pero sin duda que el equipo mereció ganar… el triunfo es bienvenido por lo que significa el estar en la recta final de la eliminatoria, nos acerca a una Copa del Mundo, ayuda a retomar confianza”, comentó el estratega argentino en la conferencia de prensa.

Martino aseguró que al interior del grupo se mantiene firmes las convicciones para poder cumplir los objetivos que se plantearon rumbo a Qatar 2022, por lo que la victoria sólo aumenta la tranquilidad. Mientras que señaló que su proyecto no depende de lo que pase en un juego.

“Un cuerpo técnico no pierde, ni gana la confianza de un partido a otro, no puede manejarse de esa manera. Un cuerpo técnico lo que puede observar es cuando un proceso que tiene vida o ver cuando ya no funciona”, añadió.

Sobre el tema del público, el técnico de la Selección Azteca reveló que le gustaría tener el próximo encuentro contra Estados Unidos, en un estadio con público, repleto y apoyando a sus dirigidos.

Mientras en lo futbolístico, el “Tata” Martino habló de sus mejores elementos en este complicado duelo que tuvieron contra Panamá.

. .

“Héctor Herrera desde mi punto de vista es el mejor jugador que tiene México. En cuanto a los centrales, creo fueron los mejores jugadores del partido”, aseguró.

Panamá salió molesto con el arbitraje

Del lado de los “Canaleros”, se van con mucha molestia por el aspecto arbitral. Así como apuntó el estratega Thomas Christiansen durante la conferencia de prensa, posterior al juego de este miércoles en el Estadio Azteca.

“Sabíamos que México tenía que ganar por lo civil o lo criminal y lo consiguieron… El penal era difícil verlo, había mucha gente por delante, pero a Panamá no nos han regalado nada, al final esto continua. Ahora mismo no nos toca lamentar, hemos perdido y hay que seguir adelante”, declaró.

Te puede interesar: México saca sufrito triunfo sobre Panamá