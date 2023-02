Las palabras de Fernando Alonso tras los ensayos en Bahrein

El piloto español Fernando Alonso trabaja para su debut con la escudería Aston Martin, el asturiano tiene muy claros los objetivos del equipo para la campaña 2023 en la Fórmula Uno.

“Sinceramente, ese no es nuestro objetivo. El nuestro es dar un paso adelante en 2023, otro en 2024. No hay milagros en la Fórmula Uno, porque el año pasado Aston Martin era séptimo en la clasificación del campeonato de constructores, así que veremos lo que podemos hacer”, declaró Fernando Alonso.

Alonso se mostró contento con el rendimiento del monoplaza de Aston Martin durante los test de la pretemporada en Bahrein, donde este fin de semana arranca la campaña 2023 del “Gran Circo”.

“Creo que no es realista pensar que estaremos cerca de los tres mejores, así que vamos paso a paso. No he revisado los tiempos, pero el coche parece que va bien”, señaló el piloto español.

Trabajo es la palabra clave para Fernando Alonso, quien insiste en hacer comparaciones del auto, respecto al modelo del año pasado, pues ese será el punto de partido para obtener mejores resultados en Aston Martin.

“Hemos probado diferentes vías con distintas configuraciones, y lo que recogimos fue positivo, aunque es una muestra de que debemos encontrar una filosofía comparada al monoplaza del año pasado”, añadió Alonso.

Aston Martin fue más rápido que Ferrari en la simulación de carrera que realizaron en el test del pasado fin de semana en Bahrein.

“Muy contento con el rendimiento del monoplaza en las pruebas de pretemporada en el circuito de Sakhir. Es difícil analizar los tiempos porque hay variables que influyen en las marcas, como los neumáticos o la carga de combustible”, agregó el asturiano.

La prueba que realizó Aston Martin fue muy similar a la que hizo Ferrari, con el español Carlos Sainz al volante del monoplaza rojo, pues fue en el mismo horario en el que se disputará el Gran Premio de Bahrein este domingo.

“El último día hicimos una simulación de carrera, fuimos a 57 vueltas, pusimos la gasolina para esa distancia, con las paradas reales, cambios de neumáticos y al mismo tiempo Ferrari hizo el mismo programa y nosotros fuimos más rápidos”, finalizó Alonso.