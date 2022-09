Las palabras de Fernando Ortíz tras aumentar su racha con el América

Las Águilas del América consiguieron su octavo triunfo de forma consecutiva al golear 3-0 al Atlético de San Luis en duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga BBVA MX.

Tras su octavo triunfo en el actual Apertura 2022, las Águilas del América están cerca de romper una marca histórica en caso de ganar su siguiente duele de forma consecutiva, por ahora en la victoria frente al Atlético de San Luis, superaron los siete triunfos seguidos que consiguieron con Santiago Solari hace algunos torneos.

Fernando Ortíz se enfoca en el día a día

Sobre la marca, Fernando Ortíz aseguró que ellos trabajan en el día a día y no se preocupan por marcas o superar récords.

“No soy de esos entrenadores, me enfoco en el día a día, con respecto a si se ha logrado lo que queríamos, los que han logrado son los jugadores, me pone feliz ganar un partido difícil”, mencionó el estratega de las Águilas en conferencia de prensa.

Sobre el triunfo de esta noche dejó claro que lo mantiene tranquilo el funcionamiento del equipo; sin embargo, frente a Necaxa será un partido diferente.

“Destacar el primer tiempo frente a un rival y su planteo muy interesante, no estábamos cómodos pero se abrió el partido, en el segundo tiempo nos vimos mejor, el partido con Necaxa va a ser muy diferente, hay que tener en cuenta a partir de mañana veremos cómo dosificar la plantilla de jugadores”.

Con este resultado, América permanece en lo más alto de la tabla como líder del Apertura 2022, siendo la mejor ofensiva y teniendo a Henry Martín como líder de goleo momentáneo. Además, el conjunto azulcrema amarró ya su participación en la fase final del torneo, al haber llegado a 28 unidades, al igual que Rayados.

