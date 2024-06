“La mejor noche de mi vida” Las palabras de Jude Bellingham tras ganar su primera Champions League

Este sábado de junio del 2024, se disputó la final de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund vs Real Madrid. El encuentro se jugó en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio de Wembley.

El conjunto del Real Madrid logró levantar su título número 15 de la Champions League luego de imponerse 2-0 ante el Borussia Dortmund en su final número 18 de la Champions League.

El partido tuvo varias emociones, en el primer tiempo el Dortmund fue superior pero no logró concretar las jugadas de cara al arco y en la segunda mitad el equipo merengue logró mandar al fondo de las redes las jugadas que tuvo.

Fue un encuentro muy llamativo pues varios jugadores anunciaron que era su último partido con sus clubes y algunos iban a lograr una marca bastante importante en la historia de la Champions League. Además, Jude Bellingham, una de las figuras del equipo merengue, se enfrentaba a su ex equipo.

Las palabras de Jude Bellingham

Al terminar el encuentro, Jude Bellingham habló ante las cámaras y detalló que fue la mejor noche de su vida al poder ganar la Champions League, a pesar de que enfrente tenía a su ex equipo.

El mediocampista confesó que siempre había soñado con jugar ese tipo de partidos y explicó que lloró al ver a su familia, que su hermano se encontraba en el estadio y busca ser un modelo para él, pero no podía describir su sentimiento con palabras.

“Siempre he soñado con jugar esta clase de partidos. Mucha gente te dice que no vas a conseguir ciertas cosas. He aguantado (sin llorar), hasta que he visto la cara de mi madre y mi padre”.

“Mi hermano pequeño está ahí y trato de ser un modelo para él. No puedo describir esto con palabras. Es la mejor noche de mi vida”.

