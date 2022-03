Estoy deshecha: asegura madre que entregó a su hijo

En las últimas horas cayeron algunos detenidos que fueron participes en los lamentables hechos del fin de semana pasado, que se suscitaron en La Corregidora, estadio del Querétaro, entre aficionados del equipo local y el Atlas, en la Jornada 9 del Grita México Clausura 2022.

Entre los presuntos responsables se encuentra un personaje que fue entregado por su madre: “Fueron los de la fiscalía a mi casa y él no estaba. Me dijeron los policías que lo entregara por el bien de él y de nosotros. Llegó, platiqué con él y le dije que las cosas están así y así", aseguró la señora.

La madrugada del martes fueron aprendidos 10 individuos y más tarde ese mismo día se sumaron cuatro más, entre ellos el entregado por su madre.

“No me dijo nada, lo aceptó todo y me dijo que sí y aquí estamos. Aquí estoy yo. Cada persona que tenga datos que sirvan para nuestros hijos o que tengan más datos. Me rompe el corazón, estoy deshecha, pero aquí estoy con él”, finalizó la mujer.

Aún faltan por completar 12 órdenes de aprehensión para capturar a las primeras 26 personas que la fiscalía identificó después de analizar distintas evidencias como probables agresores en La Corregidora.

Directiva de Querétaro suspendida cinca años

Entre los castigos que le impusieron a los Gallos Blancos, tras la Asamblea General de Dueños, fue la suspensión de cinco años a la directiva del Querétaro. Manuel Valverde (Presidente Deportivo), Gabriel Solares (Presidente Corporativo), Greg Taylor y Adolfo Ríos (Director General Deportivo), son los suspendidos por parte de la Liga MX.

“El objeto es que no se repita un hecho como el sábado pasado”, aseguró Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

