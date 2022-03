Yon de Luisa: “La desafiliación del Querétaro sí fue una opción”

Yon de Luisa habló en exclusiva para Azteca Deportes. El presidente de la Federación Mexicana de Futbol calificó de ejemplares las sanciones contra Querétaro por la violencia en el Estadio Corregidora.

¿Qué pasará con las barras en la Liga MX?

“Creo que son medidas ejemplares, son medidas que no habíamos visto en la historia del fútbol mexicano, esta clase de sanciones, de métodos, desde inhabilitaciones de directivas por cinco años, ventas de equipos. Creo que lo que vimos el sábado pasado sin duda es algo terrible que no lo debemos volver a vivir y me parece que a corto plazo se están tomando medidas drásticas, medidas fuertes y a mediano y a largo plazo medidas que nos van a llevar a que logremos esa tranquilidad en las tribunas de los estadios y que la gente que vaya a disfrutar del fútbol que al final es un espectáculo”, dijo Yon de Luisa.

Además, aseguró que el partido de la Selección Azteca contra Estados Unidos se jugará con público y confía en que la gente irá a disfrutar el partido y no a generar violencia.

“Nos mantenemos que se juega con público, yo quiero pensar que el público va apoyar a la selección mexicana, la selección nacional no tiene nada que ver con el problema que se suscitó el sábado pasado, nuestros seleccionados están preparados al 100% y obviamente para nosotros es fundamental obtener una victoria contra Estados Unidos, no nada más porque habría una alta probabilidad de que ya nos calificara al mundial de Qatar, también por lo que vimos el verano pasado cuando perdimos con ellos. Yo creo que está revancha se la merecen nuestros jugadores, yo quiero pensar que la afición va a ir a apoyar”, afirmó el presidente de la FMF.

Yon de Luisa habló sobre si existió la posibilidad de la desafiliación del Club Querétaro

“Desde luego por el tipo de circunstancias que se dieron era una de las opciones, pero en el análisis profundo que se realizó por la presidencia de la Liga MX y por la presidencia de la selección mexicana de fútbol se consideró que a través de la Comisión disciplinaria se atendió donde habían estado las fallas y la culpa claramente se llevó a la directiva del club, con un proceso del plan de seguridad donde se falló rotundamente y la segunda parte es el grupo de animación que fue el que generó esta violencia”, sentenció Yon de Luisa.



