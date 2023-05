Pep Guardiola ‘calienta’ el partido ante el Real Madrid

Pep Guardiola se convirtió en el técnico con más semifinales disputadas en la historia de la Champions League, con 10 apariciones, por su parte el estratega del Real Madrid es otro de los que más veces ha estado en esta instancia; Carlo Ancelotti tiene 9 participaciones. Por lo que, desde la táctica, será uno de los duelos con los entrenadores más prestigiosos del mundo.

Real Madrid es el actual campeón de la competición y es sabido por todos que mantiene una simbiosis especial cunado se trata de la Champions League, aunque enfrenta a uno de los mejores clubes Europa; Manchester City llega con su delantero Erling Haaland encendido, es el actual líder de goleo y puede ser la pieza determinante para el equipo que dirige el técnico catalán, quien habló ante los medios de comunicación previo al encuentro en el Santiago Bernabéu.

Palabras de Pep Guardiola sobre Real Madrid

Pep Guardiola habló en conferencia de prensa previo al cruce que tendrán ante Real Madrid, y aseguró que ante Real Madrid tendrán que ‘sufrir’ en muchos trámites del partido, pero tener a Erling Haaland es un arma que sabe que puede determinar el rumbo del partido, por lo que espera hacer un planteamiento entorno al noruego.

“Presiones muy altas, hombre a hombre... pero los rivales también juegas y, a veces, es difícil. ¿Qué son, cojos? Mañana habrá momentos de sufrir, como en todas estas eliminatorias. Pero si tienes a Haaland, ¡cómo no lo vas a aprovechar! ¡Pues jugaremos para él!”.

El duelo ante Real Madrid en las semifinales de la temporada pasada, cortó las aspiraciones del Manchester City por ganarlo todo, y aunque estuvieron a unos minutos de dejar fuera al equipo merengue, el famoso ADN blanco en la Champions League se acabó imponiendo al buen juego que tenían los ingleses.

“Cuando llegué pensé que la ganaría, lo mismo al siguiente... y al siguiente. Y la pasada, lo mismo. Esa es mi mentalidad. Venimos a volver a intentarlo. Pero no me gustaría estar en un equipo que gana una vez la Champions y luego, se va descolgando en Liga o se pasa diez años cayéndose. No, hay que ser estable. Buscamos algo como el Barcelona o el Liverpool, estar ahí siempre. Eso es un club sano. Yo soy fan del Barça y tardó mucho en llegar a una final. Todo es un proceso y la importancia es la estabilidad”, sentenció Guardiola.

“Fue duro, pero al final tuvimos un primer partido excepcional y un muy buen partido aquí. El fútbol es así y no fue suficiente. Hay que aceptarlo y avanzar”, dijo el técnico catalán.

El estratega del Manchester City mostró respeto por el Real Madrid y el prestigio que tiene en la competición que más veces ha ganado en la historia de la competencia.

“Mira, para ganar esta competición tienes que ganar a los mejores equipos. Y el Madrid es el mejor equipo de esta competición. Lo ha demostrado en las últimas dos décadas. En la ida, el año pasado, hicimos un partido excepcional. Y en la vuelta no fue excepcional, pero jugamos bien. ¡Y no fue suficiente! Pues toca felicitar al Madrid... y aquí estamos de nuevo. No necesitamos motivación para llegar a la final. Jugamos muy bien ambos partidos y no estamos aquí para una venganza. Si seguimos llegando aquí... algún día llegaremos a la final. El año pasado vinimos a ganar pero nos sucedido, porque jugamos contra el Real Madrid, que sabe siempre lo que hay que hacer”, dijo Josep Guardiola.