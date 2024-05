Palencia señala cuál es la clave del éxito de Anselmi en Cruz Azul

La Máquina sigue rompiendo todos los pronósticos que había a inicios del año tras superar la fase de cuartos de final en la que eliminó de manera contundente a los Pumas por marcador global de 4-2.

El técnico y ex futbolista mexicano que pasó por ambas instituciones habló en entrevista exclusiva con Azteca Deportes en donde reconoció que tuvo el ‘corazón dividido’ para esta eliminatoria, pero que considera justo vencedor a los cementeros.

¿Los Rayados de Monterrey sentenciaron el partido contra Tigres?

‘Paco’ elogió el trabajo de Iván Alonso

Palencia, analizó qué cambió en Cruz Azul para pasar de un torneo desastroso el semestre anterior en el que fue destituido Ricardo Ferretti, al gran momento que vive el club con el actual técnico argentino.

“Al ‘Tuca’ no se le dieron las herramientas necesarias, Anselmi me parece un buen entrenador, no cabe duda, por lo que ha hecho en Ecuador y en su carrera, pero (Iván) Alonso le ha dado todas las herramientas que ha pedido y él conoce a todos los jugadores que pidió”, afirmó.

El estratega sudamericano llegó a la Máquina para este certamen en lo que también significaba su primera experiencia en la LIGA BBVA MX, después de venir de una gran etapa en Independiente del Valle.

“Anselmi ha tenido un beneficio de que el director deportivo lo conoce y le dio las herramientas necesarias, mucho de los jugadores ya habían jugado en sus equipos, me parece que esta temporada es la consecuencia de hacer bien las cosas, por eso es que se juntan los planetas y evidentemente ahí están los resultados”, explicó Palencia.

Palencia puso en valor el estilo de juego de Anselmi



El ex jugador mexicano que fuera canterano cementero reveló que es partidario del estilo de juego que implementó el argentino en el club, en donde se prioriza la posesión de balón, salir jugando desde atrás y presionar alto.

Sin embargo, ‘Paco’ Palencia criticó que en el partido de vuelta el Cruz Azul se olvidó de su forma de jugar y optó por ser más defensivo, lo que le causó muchos problemas este domingo con el conjunto de la UNAM.

“Se metió atrás con Pumas y eso no me acabó de gustar tanto, porque con la ventaja pudo haber ido a presionar más adelante y terminar el partido, pero prefirió jugar a los contragolpes. Incluso con Pumas con diez jugadores le provocó jugadas, siendo objetivo”, apuntó.

