La estadística de Canales que sorprende en España

Sergio Canales consiguió su primera anotación en este Apertura 2025, con lo que aumentó los sorprendentes números que tiene en Rayados y que ahora extrañan en sus anteriores clubes en los que militó en España.

Este lunes, el “Mago” fue el encargado de sellar la victoria del conjunto regiomontano por marcador de 3-1 en su visita contra el León, en el duelo de la jornada cuatro.

Canales atraviesa un gran momento en Rayados

El experimentado atacante llegó a la cifra de 34 goles en los 89 partidos que ha disputado con la “Pandilla”, además de 18 asistencias en este lapso, lo que representa que en promedio produce una anotación cada dos juegos.

Una cifra que contrasta con los últimos números que tuvo en Europa, ya que con el Real Betis de España registró un total de 39 dianas y 29 pases para gol en 207 encuentros que tuvo; es decir que participaba en un tanto cada tres juegos.

Además, esto implica que Canales está a solo cinco goles con los Rayados, de igualar la misma cifra que marcó con el cuadro bético, con menos de la mitad de partidos disputados. En redes sociales no pasó desapercibido, ya que algunos aficionados del Betis recordaron que justamente hace dos años el “Mago” dejó la institución para aventurarse a firmar con el equipo de la LIGA BBVA MX y que extrañan su presencia.

Las principales víctimas de Canales

De los 34 goles que tiene el español con el Monterrey, existen tres equipos a los que tiene de sus principales víctimas. Los Pumas, los Tigres y el FC Juárez, son los tres clubes a los que más veces les ha hecho daño, con tres anotaciones, respectivamente.

Sergio también viene de sumar dos tantos en la Leagues Cup 2025, en la que movió las redes ante el FC Cincinnati y el New York Red Bulls.

