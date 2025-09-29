Palmeiras, Flamengo, Racing o LDU Quito, ¿quién enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

Cruz Azul perdió el invicto que tenía dentro del torneo Apertura 2025, correspondiente a la Liga BBVA MX, luego de caer como visitante ante Xolos de Tijuana. Aunado a ello, La Máquina también conoce a los posibles rivales que tendrá en la Copa Intercontinental, la cual se llevará a cabo a finales de este año.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

El conjunto celeste deberá estar preparado, pues tendrá que enfrentar en este primer compromiso a auténticas potencias de Sudamérica, mismas que están entre el Palmeiras y el Flamengo de Brasil, así como el Racing de Argentina y la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador.

¿Quién será el rival de Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

Lo primero que tienes que saber es que el primer partido de Cruz Azul en este torneo será nada más y nada menos que ante el campeón de la Copa Libertadores, un compromiso conocido como “Derbi de las Américas”. Actualmente, el torneo sudamericano se encuentra en su etapa semifinal.

En estos momentos, y después de una temporada intensa, los cuatro equipos que quedan con vida en la Copa Libertadores son Palmeiras, Flamengo, Racing y LDU Quito, los cuales vencieron en la ronda de cuartos de final a River Plate, Estudiantes la Plata, Vélez Sársfield y Sao Paulo, respectivamente hablando.

¿Cuándo y a qué hora son las semifinales de la Copa Libertadores?

Cruz Azul podrá conocer pronto a su primer rival dentro de la Copa Interamericana toda vez que las semifinales de la Copa Libertadores están programadas para llevarse a cabo en los próximos días de esta manera:

Racing vs Flamengo: Ida (22 de octubre a las 18:30 horas), Vuelta (29 de octubre a las 18:30 horas).

LDU Quito vs Palmeiras: Ida (23 de octubre a las 18:30 horas), Vuelta (30 de octubre a las 18:30 horas).

¿Cuándo y dónde será el primer juego de Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

El primer juego de Cruz Azul en la Copa Intercontinental ; es decir, el duelo que sostendrá ante el campeón de la Libertadores, se llevará a cabo el 10 de diciembre en Qatar. Si supera esta etapa se medirá al Pyramids en la ronda “semifinal”, misma que, si conquista, podrá enfrentarse al PSG en la final del evento.