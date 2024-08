El panorama de los mexicanos en el futbol de Europa

Esta semana la mayoría de las Ligas en Europa arrancan la temporada 2024-2025. Y para la fortuna de los mexicanos serán 12 los futbolistas aztecas que estén participando en la primera división de diferentes países. Pero cuál es realmente el panorama para estos jugadores? Serán campeones? Pelear por no descender?

DINAMARCA

¿Está en riesgo Javier Aguirre previo al Mundial 2026? | Summer Show

El lateral mexicano Rodrigo Huescas está recién desempacado en Dinamarca, donde juega para el Copenhague uno de los equipos que aspira a ser campeón en la Súper Liga de este país, había sido titular indiscutible tanto en la competición doméstica como en la clasificación para la Conference League sin embargo este agosto sufrió una lesión que lo ha hecho perderse de los últimos dos partidos.

Te puede interesar: ¡Manchester City podría descender en la Premier League!

ESPAÑA

La Liga tendrá a dos representantes mexicanos en la primera división, tal es el caso de Alex Padilla que debutó a los 20 años con el Athletic Club en el partido que terminó en empate a uno contra el Getafe.

El club vasco podría pelear esta temporada por los puestos europeos, dado que la temporada pasada quedaron campeones de la Copa Del Rey de la mano de Ernesto Valverde.

Emilio Rodríguez es el otro joven futbolista que surgió de las Fuerzas Básicas del Pachuca pero que hoy vive el sueño europeo con el celta de Vigo. Los ‘Tuzos’ vendieron el 50% de su carta por aproximadamente 2 millones de dólares, situación que molestó a la afición del cuadro de Hidalgo porque lo consideran como una ‘ganga’

Las habilidades que tiene este atacante son que puede jugar por las dos bandas y a veces hasta como lateral por izquierda. En los últimos tres años el cuadro de Vigo ha terminado de la décima posición para abajo, sin entrar a la lucha por no descender.

César Montes quien es el central de la selección azteca titular estará en la segunda división con el Almería luchando por el ascenso. El defensor destacó que su familia está feliz en la ciudad ante los rumores que lo colocaban en la MLS con el Inter Miami.

“Soy jugador del Almería. Quedan dos semanas de mercado y he trabajado muy bien con el míster. Él me contempla como uno más de la plantilla. A mí me encantaría quedarme. Mi familia está cómoda, mis niños están disfrutando al máximo de la ciudad”.

INGLATERRA

Raúl Jiménez seguirá con el Fulham equipo que terminó la temporada pasada en la posición número 13 el objetivo del cuadro londinense será estar lejos de los puestos de descenso y por su parte el delantero azteca intentará superar su cuota goleadora de la última campaña con 7 dianas.

Edson Álvarez seguirá en el West Ham un equipo que podría pelear por los puestos europeos.

Por su parte el lateral Julián Araujo llega al Bournemouth procedente de las Palmas de la Liga Española en donde estuvo como préstamo del Barcelona, sin embargo su arribo en Inglaterra es en compra definitiva por 10 millones de euros. Este equipo terminó en el lugar número 12 la temporada pasada y se espera que se mantenga a media tabla durante el 2024-2025.

ITALIA

Johan Vázquez será el único mexicano en Italia después de que Guillermo Ochoa no entrara en planes con el Salernitana que perdió la categoría, por su parte el defensa central fue titular indiscutible del Genoa que culminó como onceavo en la temporada 2023-2024 el panorama para Vecchio Balordo luce igual, estar a media clasificación teniendo en cuenta que los equipos de Milán han dominado los últimos tres años.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Selección Mexicana confirma partido en Guadalajara

RUSIA

Desde 1976 el Dinamo de Moscú no logra ser campeón en Rusia, esta liga es dominada de pies a cabeza por el Zenit de San Petersburgo que suma seis títulos de manera consecutiva, sin embargo, en la temporada pasada fue solo un punto de diferencia entre el campeón (57) y el Krasnodar y el cuadro capitalino que se quedaron con 56 unidades.

Luis Chávez intentará hacer una temporada redonda con el Dinamo de Moscú donde es titular indiscutible ahora falta romper esa sequía de 48 años sin título.

GRECIA

Orbelin Pineda pese a todos los rumores que apuntan a que el mediocampista ofensivo regresaría a México para militar con el Monterrey aún no se ha hecho oficial este fichaje y por lo pronto continúa jugando con el AEK de Atenas que recientemente fue eliminado por el Noah de Armenia en la tercera ronda de la Conference League.

Rodolfo Pizarro continúa por su parte en los planes de Matías Almeyda para la campaña 2024-2025 donde el equipo buscará ser campeón de Liga ya que es una de las potencias en el fútbol helénico. La temporada pasada se les fue el título, por dos puntos de diferencia del PAOK Salonica alzó el trofeo.

PAÍSES BAJOS

Todavía se desconoce si Santiago Giménez dejará la Liga de los Países Bajos y llegará a la Premier League de Inglaterra donde apuntan más los rumores o si será en la Liga Española. A la espera de que se defina el futuro del ‘bebote’ los objetivos del atacante deberían de ser superar su cuota goleadora de 23 goles en 30 partidos de la Eredivisie, además de los tres que marcó en competencias europeas (Champions League y Europa League). Y evidentemente ser campeón, la temporada pasada fueron 7 los puntos que separaron al PSV ( Campeón ) del cuadro de Rotterdam.

Por su parte Hirving Lozano está viviendo sus últimos meses en el viejo continente ya que fue anunciado como una de las figuras del San Diego FC el nuevo equipo de la MLS que arrancará con su participación a partir del 2025.

En estos meses el canterano del Pachuca debería buscar tener mayor regularidad con el equipo ya que no siempre estaba en el once inicial sino más bien lo utilizaban como un revulsivo.