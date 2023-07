Pantera Nery advierte sobre el grado de intensidad para pelea ante Froilan Saludar

El boxeador tijuanense Luis Pantera Nery tuvo este jueves una presentación ante los medios de comunicación en una famosa plaza de Metepec, en el Estado de México en donde fue claro en sus ambiciones de cara a la pelea de este sábado ante Froilan Saludar, prometiendo que lo presionará, que lo llevará al límite siendo agresivo y buscando acortar los espacios y distancias.

El combate lo podrás ver EN VIVO por Box Azteca, aztecadeportes.com y nuestra aplicaciónel 8 de julio, justo al terminar el partido de México ante Costa Rica, de la Copa Oro.

Reitera Pantera Nery, ser un boxeador violento

“Los que ya me conocen saben que soy un peleador agresivo, que siempre va hacia delante, la diferencia que tiene Froilan que lo he notado, que lo estudiado, es que no están fajador, Froilan es un boxeador escurridizo, se mueve y hemos trabajado en el gimnasio y de acuerdo al estilo que él tiene para poder cerrar los espacios y poder concretar la victoria”, indicó Pantera Nery en la rueda de prensa de este jueves, a un par de días de que se enfrenten en la Feria de Metepec.

Agregó que se puede esperar de él mucha fuerza y búsqueda en el envío de golpes: “Lo mismo de siempre, una pelea fuerte, un peleador aguerrido, fajador, como siempre lo he sido y va a ser una pelea de choque, aunque él corra lo vamos a buscar”

Pantera Nery está a un paso de título mundial

“Cómo ya lo dijo Memo (Guillermo Brito) tenemos una pelea en Japón o en Los Ángeles después de este compromiso, tenemos que hacer lo posible porque todo salga bien el día sábado y estoy contento de estar aquí bien preparado, todos venimos con una buena actitud de estar aquí en Metepec”.

Froilan Saludar admira a Pantera Nery, pero no le tendrá respeto en el encordado

“Luis Nery es uno de mis ídolos, tiene mi respeto, pero también espero lo mismo de él, espero que tenga respeto por mi, voy a dar una pelea muy dura el próximo sábado y esperen la sorpresa”.