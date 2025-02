‘Pantera’ Nery, contando las horas para enfrentar al japonés Kyonosuke Kameda

El boxeador japonés Luis Pantera Nery, tendrá este sábado un reto ante Kyonosuke Kameda , un japonés que ha llegado a México y desde el primer momento ha generado tensión con el ex campeón mexicano.

Luego de haber perdido ante Naoya Inoue en mayo del 2024 , Luis Nery regresa al pugilismo y se medirá ante un peso pluma natural, por lo que el tijuanense ya estaría subiendo de supergallo a pluma como lo adelantó hace semanas.

Luis Pantera Nery, con las emociones contenidas por enfrentar a Kyonosuke Kameda

Hace algunos ideas, en la conferencia de prensa en Tijuana en la que se presentó el combate, Kyonosuke Kameda encaró al boxeador azteca y de acuerdo a Nery, se pasó en sus palabras.

Por ello, Luis ‘Pantera’ Nery le lanzó par de golpes ante los ojos de los medios de comunicación, sin que alguna causara estragos en Kyonosuke Kameda.

La acción se hizo viral en redes y pese a calificarse de inconsciente su acción, no bajó el nivel de tensión.

“Es un peleador bastante payaso y poco profesional. Yo nunca me he peleado o he tenido problemas en conferencias, siempre respeto a mis rivales, no hay rival pequeño. No me gusta que me toquen, no soy un tonto como el cree y se lo voy a demostrar”, dijo Nery, usando algunas otras palabras más agresivas.

Así, el duelo del sábado, pinta para ser de alta intensidad de inicio a fin, durante los 10 rounds pactados o menos.

¿Dónde ver la pelea de ‘Pantera’ Nery vs Kyonosuke Kameda?

El enfrentamiento de Luis ‘Pantera’ Nery ante Kyonosuke Kameda, lo podrás ver EN VIVO este sábado 22 de febrero por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 11:00 PM.