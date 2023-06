‘Pantera’ Nery promete nocaut en Metepec para el 8 de julio

Luis Pantera Nery está clasificado como número dos en peso supergallo (122 libras = 55.338 kg) por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC) según la actualización al rating hecha el 17 de junio del 2023.

Eso significa que es el siguiente en la lista para disputar el cinturón “Verde y Oro” que en este momento le pertenece al estadounidense Stephen “Cool Boy Steph” Fulton. El originario de Philadelphia, Pennsylvania defenderá su título ante el recién ascendido a supergallo Noya Inoue. El “Monstruo” japonés dejó vacante el título de Campeón Indiscutido en peso gallo (Dueño de los títulos AMB, OMB, CMB y FIB en 118 libras) para subir y conquistar una segunda categoría.

Pantera Nery

Este duelo será por los títulos peso supergallo del CMB y de la OMB, el vencedor tendrá que exponerlos ante el ganador del duelo que sostendrán Luis Pantera Nery (Clasificado #2 en el rating del CMB, únicamente debajo de Inoue) y el filipino Froilán Saludar.

Para esta pelea, el “Pantera” ha mantenido su campamento en la Ciudad de México (Coyoacán) y Estado de México (El Ocotal, en San Andrés Timilpan) donde ha encontrado mayor calidad en los “Sparrings” y las condiciones geográficas (altitud) necesarias para llevar su capacidad pulmonar al punto máximo. Tal como ocurrió cuando derrotó al armenio Azat Hovhannisyan para ascender en la clasificación.

Luis Pantera Nery | Excampeón Mundial Gallo y Supergallo del CMB

“Es un peleador (Froilán Saludar) que para mí es como una preparación, es para mantenerme activo. Claro no es un peleador chico, todos los peleadores son peligrosos arriba del ring, pero lo que he estudiado de él, lo que he observado y por sus características creo que es un peleador al que puedo noquear del primero al cuarto round”.

El desenlace de esta batalla lo tendremos el sábado 8 de julio a través de Box Azteca 7, La Casa del Boxeo, en vivo desde Metepec, Estado de México.