CONFIRMADO: Partidos de repechaje al Mundial 2026 a disputarse en el Estadio BBVA de Monterrey

SuEste viernes 21 de noviembre del 2025, la FIFA dio a conocer a través de su sitio web la fecha, hora y sede en el que se jugaran los partidos del repechaje intercontinental en México.

Es importante recordar que los equipos que luchan por uno de los dos lugares del repechaje intercontinental son: Nueva Caledonia, Congo, Jamaica, Bolivia, Surinam e Irak.

Los enfrentamientos que se van a disputar en el Estadio BBVA en Monterrey del repechaje intercontinental

El repechaje intercontinental esta dividido en dos rutas, en la Ruta 1 se enfrentaran Nueva Caledonia vs Jamaica, el ganador del encuentro se enfrentará contra el Congo por el boleto a la Copa del Mundo.

Y en la ruta 2, se enfrentan Bolivia vs Surinam y el ganador se medirá por el boleto al Mundial ante Irak.

El Estadio BBVA de Monterrey será sede de la ruta 2, por lo que el se jugará el partido de Bolivia vs Surinam el próximo jueves 26 de marzo del 2026 en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. El ganador avanza y el perdedor queda eliminado de la posibilidad de conseguir un boleto al Mundial 2026.

El ganador del primer encuentro se enfrentará ante Irak el martes 31 de marzo del 2026 en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. El ganador del partido clasifica a la Copa del Mundo 2026.

Partidos de repechaje del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey: