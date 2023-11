Para ser campeón tienes que ganarle al que sea: Julio González

Previo al duelo de cuartos de final frente al Guadalajara, el guardameta auriazul habló de las expectativas que tienen en el club universitario y el objetivo de estar en lo más alto y soñar con el título.

El portero universitario, Julio González habló con Azteca Deportes sobre enfrentar al Rebaño en una ronda final, además de la posibilidad de medirse al América en caso de avanzar, por lo que si aspiran al campeonato, deben de superar a cualquier rival.

Te puede interesar: La razón por la que Julio González considera “Clásico” el Pumas vs Chivas

“Para ser campeón tienes que ganarle a todos, el que te toque en la ronda que corresponda, ahorita en cuartos de final es Chivas, esperemos ganarles y después en semifinales, el reto que ganar para estar peleando la final y el título pero lo importante, aunque sé que suena repetitivo es el partido del jueves y sacar un buen resultado y en la vuelta aquí en C.U cerrarla con todo”, puntualizó el arquero.

Así ha recibido México a Carlos Alcaraz previo al Tennis Fest

Julio González se ve campeón con Pumas



Previo al duelo de cuartos de final frente al Guadalajara, el guardameta auriazul habló de las expectativas que tienen en el club universitario y el objetivo de estar en lo más alto y soñar con el título.

“Muy motivado, creo que hemos hecho un gran torneo, ahora lo que importa es la liguilla. Queremos avanzar hasta la final, pero el primer paso es ganar el jueves en Guadalajara, el equipo está muy metido, muy enfocado y muy consciente de lo que tenemos que hacer”, mencionó el guardameta en entrevista con Azteca Deportes.

Por otro lado, Julio aprovechó el buen momento que está pasando para recordar los malos momentos que vivió hace algunos años, incluso cuando no tenía equipo y lo forjó a aprovechar cada oportunidad al máximo.

“Me forjó para hacer el portero que soy hoy en día, yo me sentía que venían mis mejores años, no estaban las oportunidades, se me abre la puerta aquí y no la desaprovechas y la voy a seguir aprovechando para seguir creciendo como futbolista, como portero darle alegría al club y ella la afición qué es lo que más desean, en lo personal estar muchos años aquí y quiero también seguir vistiendo la playera de la selección”, puntualizó el portero.

Te puede interesar: Revelan que hay ‘muchas posibilidades’ que Santiago Giménez juege a LaLiga