México recibe pésimas noticias previo a su duelo ante Paraguay; esto dijo el DT

La Selección Nacional de México disputará, en las próximas horas, su último duelo de preparación de este año previo a la Copa del Mundo del 2026. En esta ocasión se medirá al cuadro de Paraguay, mismo que recientemente dio a conocer malas noticias para su duelo ante el Tri.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, México se midió recientemente al cuadro de Uruguay, un partido que terminó con empate a cero goles. En esta última Fecha FIFA del 2025 se medirá a una escuadra que podría encontrar nuevamente en la Copa del Mundo toda vez que logró su pase en las eliminatorias de la Conmebol.

¿Cuál es la mala noticia que recibió México previo a su juego contra Paraguay?

Fue en conferencia de prensa previo al juego de este martes que el técnico de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, confirmó que cambiará un poco su XI titular de acuerdo al que mostró en el primer juego que tuvo en esta Fecha FIFA, misma en donde se midió a los Estados Unidos.

Te puede interesar: ¿Qué clubes son los más ganadores en la historia de la Liga BBVA MX Femenil?

Te puede interesar: Así fue el último combate de John Cena en WWE RAW

Cabe mencionar que el cuadro de Paraguay colocó a cinco futbolistas que se han vuelto habituales en el XI titular desde la llegada de Gustavo Alfaro. Y si bien no confirmó que jugadores descansarán, sí reveló que varios de estos verán menos minutos para evitar posibles lesiones a futuro.

De concretarse esta situación, sus palabras sugieren malas noticias para una Selección de México que, posiblemente, no enfrente a lo mejor que hay en el cuadro actual de Paraguay. No obstante, resta esperar a ver qué XI colocará tanto el conjunto nacional como la institución sudamericana.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver el México vs Paraguay?

México y Paraguay se verán las caras en lo que será uno de los juegos amistosos más llamativos que habrá durante hoy martes 18 de noviembre. Recuerda que el duelo se llevará a cabo en punto de las 19:30 horas, y este se podrá disfrutar a través de la pantalla de Azteca 7.