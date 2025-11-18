¿Quiénes son los 3 equipos más ganadores en la historia de la Liga BBVA MX Femenil?

La mejor etapa del año finalmente está por comenzar. Después de una temporada regular por demás espectacular y de una ronda de cuartos y semifinales que dejaron con la boca abierta a más de uno, ahora es preciso disfrutar de la gran final de la Liga BBVA MX Femenil.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

El torneo Apertura 2025, correspondiente a la Liga BBVA MX Femenil, está aquí. El duelo por el título enfrentará una vez más a las Tigres de la UANL frente a las Águilas del América, por lo que no está de más conocer qué escuadra es la más ganadora en la historia del balompié nacional femenil.

Tigres, ¿el equipo más ganador en la historia de la Liga BBVA MX Femenil?

Contrario a lo que se pensaría en relación a lo que ocurre con los futbolistas, en la Liga BBVA MX Femenil la única escuadra líder en este apartado es Tigres Femenil, institución que, desde la llegada de la primera división, se ha hecho con el campeonato en seis ocasiones distintas.

Te puede interesar: ¿Cómo fue el último combate de John Cena en WWE RAW?

Te puede interesar: ¿Cuánto tiene que pagar el Sunderland para fichar a Santiago Giménez?

Tigres Femenil es, actualmente, la escuadra más importante y ganadora de la Liga BBVA MX Femenil con un margen de diferencia grande respecto a sus seguidoras más cercanas, pues obtuvo el título en las siguientes ediciones: Clausura 2018, Clausura 2019, Guar1dianes 2020, Guard1anes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023.

En el segundo lugar se encuentra Rayadas de Monterrey, la cual ha obtenido el campeonato en cuatro ocasiones distintas. Finalmente, en el tercer sitio hay un doble empate entre América y Chivas Femenil, instituciones que hasta el momento suman dos títulos hasta ahora.

¿Qué otros clubes han ganado la Liga BBVA MX Femenil?

A diferencia de lo que ocurre en el formato varonil, la Liga BBVA MX Femenil solamente tiene a 5 clubes con al menos un campeonato, pues junto a las cuatro mencionadas aparece Pachuca con un título en su palmarés. Otros equipos grandes del futbol nacional, como Cruz Azul y Pumas, no suman trofeos hasta ahora.