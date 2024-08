La agenda de la actividad de HOY miércoles 7 de agosto en París 2024

París 2024 está por llegar a su fin. Restan pocos días de competencia, pero viene lo mejor, muchas medallas que entregar, más mexicanos que buscarán hacer historia y nuevas historias que contar. Además, arranca el taekwondo, una de las pruebas que más ilusiona a nuestro país.

En total serán 24 las preseas que este miércoles 7 de agosto se entreguen en la capital de Francia. Mientras que en este día México tendrá participación en 12 disciplinas, donde algunos buscarán meterse a las finales de sus deportes para así poder pelear por más metales para la delegación azteca.

Las medallas que se entregarán este 7 de agosto en París 2024

Vela | Dinghy femenil | 4:13 AM

Escalada Deportiva | Velocidad Femenil | 4:54 AM

Vela | Dinghy masculino | 5:13 AM

Vela | Multicasco mixto | 6:43 AM

Halterofilia | Masculino 61kg | 7:00 AM

Vela | Dinghy mixto | 7:43 AM

Skateboarding | 9:30 AM

Ciclismo en pista | 10:04 AM

Atletismo | Salto con pértiga femenil | 10:15 AM

Lucha | 10:15 AM

Ciclismo en pista | 10:57 AM

Halterofilia | 49kg Femenil | 11:30 AM

Natación artística | 11:30 AM

Taekwondo | -49kg femenil | 12:19 PM

Atletismo | Lanzamiento de disco masculino | 12:25 PM

Taekwondo | -58kg masculino | 12:34 PM

Taekwondo | -49kg femenil | 1:19 PM

Atletismo | 400m masculino | 1:20 PM

Boxeo | 57kg femenil | 1:30 PM

Taekwondo | -58kg masculino | 1:37 PM

Atletismo | 3000 m obstáculos masculino | 1:43 AM

Boxeo | +92kg masculino | 2:02 PM

Boxeo | 63.5kg masculino | 2:34 PM

Boxeo | 80kg masculino | 2:51 PM

Actividad de los mexicanos HOY 7 de agosto en París 2024

Alegna González y Ever Palma | Maratón de marcha Relevo Mixto | 11:30 PM (6 de agosto)

Gabriela López y María Fassi | Golf | 1:00 AM

Beatriz Briones | Canotaje de Velocidad | 1:50 AM

Daniela Souza | Taekwondo | 1:58 AM

Karina Alanís | Canotaje de Velocidad | 2:00 AM

Osmar Olvera | Clavados | Trampolín 3 metros | 2:00 AM

Edgar Rivera y Erick Portillo | Salto de Altura | 2:05 AM

Tonatiu López | 800 m | 3:55 AM

Daniela Gaxiola y Jessica Salazar | Ciclismo de Pista | 5:26 AM

Alejandra Estudillo y Arantza Vázquez | Clavados | Trampolín 3 metros | 7:00 AM

Equipo mexicano | Natación Artística | 11:30 AM

Paola Morán | 400 m | 12:45 PM