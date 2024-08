Otamendi carga contra jugador de Francia por la bronca tras el partido en París 2024

A Nicolás Otamendi no le gustó la forma en que los seleccionados de Francia celebraron la victoria sobre el conjunto de Argentina en los Cuartos de Final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El defensor argentino se olvidó de las burlas que realizó el equipo albiceleste a lo largo del Mundial de Qatar 2022, en donde él mismo fue protagonista en compromisos como ante los Países Bajos y Francia y ahora criticó las celebraciones del cuadro olímpico francés por conseguir su pase a las Semifinales de París 2024.

Nicolas Otamendi, molesto por las celebraciones de Francia

Las Selección olímpica de Francia celebró su pase a las Semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras vencer a Argentina por la mínima diferencia y tras el silbatazo final se calentaron los ánimos tras las celebraciones del conjunto galo.

Los futbolistas argentinos consideraron que los franceses se estaban excediendo en los festejos y Otamendi señaló que la molestia recayó en el lugar en el que los anfitriones fueron celebrar su pase a las Semifinales del certamen.

“Me da mucha bronca que los jugadores pueden festejar, pueden gozar lo que uno quiera, pero a donde está la gente, los familiares y festejarles ahí a ellos... Había uno que no sé ni como se llamaba, que si tiene ganas de festejar que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí. Pero me da bronca eso, que les festejen a ellos sabiendo que hay chicos, familiares, no está bueno”, se quejó Otamendi en palabras para TyC Sports.

“Uno fue a festejar al banco de suplentes nuestro. Mas o menos entendí bien lo que estaba pasando, pero después me doy cuenta que fue a festejar con los nuestros. Una cosa es festejar dentro del campo con tu gente, lo que quieras, pero después eso no me gustó. va en cada uno”, lamentó el defensa.

La rivalidad entre argentinos y franceses se ha incrementado en los últimos años desde la Final del Mundial de Qatar 2022 que se llevó la Albiceleste y vivió un nuevo capítulo recientemente cuando Argentina conquistó la Copa América 2024 y Francia señaló canticos racistas contra sus jugadores en las celebraciones.

